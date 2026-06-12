Automationsarkitekt - Kontor FM Nätoperatör
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-12
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Var med i utvecklingen av Försvarsmakten och gör skillnad – samtidigt som du gör det du är bäst på! Vi befinner oss i en expansiv fas både när det gäller produktion och antalet medarbetare. Du kommer till en intressant och dynamisk verksamhet med gott arbetsklimat och engagerade medarbetare.
Om enheten
Kontor FM Nätoperatör (KFMN) är en intressant och framåtsträvande verksamhet som erbjuder ett gott arbetsklimat med engagerade medarbetare som aktivt medverkar till kontorets utveckling. KFMN har uppgiften att stärka C FMTIS i rollen som Försvarsmaktens Nätoperatör. Målsättning för verksamheten är att skapa förutsättningar för ett kravanpassat, tillgängligt och robust kommunikationsnät över tid och i alla konfliktnivåer. Enheten består av en grupp kompetenta medarbetare med stark framåtanda. Vi behöver nu utöka enheten med ytterligare en medarbetare då det är stor efterfrågan på vårt arbete.
Vi erbjuder dig följande;
Ett omväxlande arbete inom försvarsmakten som inkluderar övningar, utbildningar och varierande arbetsuppgifter. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar, där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Hos oss är en bra balans mellan arbete och privatliv viktigt. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt har goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärsrörlighet. Våra anställda har ett flertal förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
Tre timmar fysisk träning i veckan på arbetstid samt möjlighet till ersättning för träningskläder och vissa startavgifter
Flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB.
KRAV
Kvalifikationer
Du har tidigare arbetat med automatisering och orkestrering
Du har erfarenhet av drift och övervakning av nät
Du har kunskap inom skript- och programmeringsspråk
Du har erfarenhet av att leda och driva tekniska förändringar
Du har för tjänsten relevant akademisk examen eller på motsvarande sätt förvärvade kunskaper
Du är van vid att såväl skriva som att granska teknisk dokumentation
Du har god förmåga att uttrycka dig, såväl muntligt som i skrift
Du har goda språkkunskaper i teknisk engelska
Du innehar B-körkort.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort eget driv. Du är initiativrik och välstrukturerad. Vi ser också att du har lätt för att kommunicera och bra på att bygga relationer. Du vill arbeta i en proffsig miljö tillsammans med engagerade kollegor. Att arbeta självständigt såväl som i grupp tilltalar dig. Du är snabbtänkt och har inga problem att hantera många arbetsuppgifter samtidigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet, kunskap eller utbildning inom ett eller flera av följande områden;
Systemuppbyggnad, underhåll och utveckling av kommunikationsnät
Försvarsmaktens förvaltning och vidmakthållandeprocesser
IT- och nätverkssäkerhet
ITIL och/eller NAFv4
Arbete med AI.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Publiceringsdatum2026-06-12Övrig information
Befattningen är en civil tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning (gäller ej redan anställd personal inom FM)
Du skall inneha svenskt medborgarskap och kommer att registerkontrolleras (RK)
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Arbetsort: Vi verkar från ett flertal orter, men ser gärna sökande med tänkbar arbetsort Stockholm eller Enköping
Lön: Individuell lönesättning
Befattningen innebär tjänsteresor med övernattning
Upplysningar om befattningen
Kontakta David Olofsson, 0505-451000 (växel) eller 00-82 51 000.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-generalist FMTIS, 019-39 35 00 (växel).
Fackliga företrädare
SACO-S Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växeln 019-39 35 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-22. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Fmtis (visa karta
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107 85 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9961299