Kam Jtekt Vikariat Plac Eskilstuna

Rubino Rekrytering Aktiebolag / Säljarjobb / Eskilstuna
2026-06-12


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Junior Account Manager (Vikariat), placering Eskilstuna
Vill du arbeta nära internationella kunder i en roll där du får kombinera kundkontakt, koordinering och affär?
JTEKT söker nu en Junior Account Manager för ett vikariat med start omgående och som löper till cirka oktober/november 2026. Rollen passar dig som har erfarenhet av kundservice, försäljning eller kundsupport samt med en teknisk bakgrund eller intresse. Hos JTEKT får du möjlighet att arbeta med välkända kunder inom fordonsindustrin samtidigt som du utvecklar din kompetens inom kundrelationer, affärsstöd och projektkoordinering.
Om rollen
Som Junior Account Manager arbetar du nära företagets kunder och är en viktig kontaktperson i det dagliga samarbetet. Du ansvarar för att följa upp kundärenden, koordinera interna aktiviteter och säkerställa att kunden får den service och support som förväntas.
Du samarbetar med flera interna funktioner såsom produktion, logistik, kvalitet och teknik, vilket gör rollen både varierande och utvecklande. Du blir en viktig länk mellan kunden och organisationen och bidrar till att projekt, leveranser och kundförfrågningar hanteras på ett professionellt sätt.
Tjänsten är placerad i Eskilstuna och arbetet sker huvudsakligen på plats.

Publiceringsdatum
2026-06-12

Dina arbetsuppgifter
Följa upp kundförfrågningar och pågående aktiviteter

Koordinera kundärenden internt mellan olika avdelningar

Stödja arbetet med offerter och prisförfrågningar

Säkerställa att leveranser och projekt följer överenskommen plan

Delta i kundmöten och uppföljningar

Bidra till att utveckla och stärka kundrelationerna

Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundservice, innesälj, kundsupport, försäljning eller koordinering

Är strukturerad och trivs med att arbeta i en roll med många kontaktytor

Har ett starkt kundfokus och god kommunikativ förmåga

Talar och skriver svenska och engelska obehindrat

Har intresse för teknik, industri eller fordonsbranschen

Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkande industri eller internationella kundrelationer.
Som person är du
Relationsskapande

Serviceinriktad

Ansvarstagande

Lösningsorienterad

Strukturerad även när tempot är högt

Varför JTEKT?
JTEKT är en global aktör inom fordonsindustrin med hög teknisk kompetens och långsiktiga kundrelationer. Här får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö där kvalitet, innovation och samarbete står i fokus.
Företaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fokus på framtidens teknik inom elektrifiering, automatisering, digitalisering och AI. Du blir en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och goda möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt.
JTEKT erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och sex veckors semester.
Du rapporterar till Manager Marketing & Sales och tjänsten är placerad i Eskilstuna.

Så ansöker du
Vi samarbetar med Rubino Rekrytering i denna rekrytering. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Harry Rubino på 0733-76 39 30.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900488-2050465".

Arbetsgivare
Rubino Rekrytering Aktiebolag (org.nr 556641-9098), https://jobb.rubino.se
Svista Industriväg (visa karta)
633 62  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Rubino Rekrytering

Jobbnummer
9961293

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