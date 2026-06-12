Kam Jtekt Vikariat Plac Eskilstuna
Rubino Rekrytering Aktiebolag / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-06-12
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Junior Account Manager (Vikariat), placering Eskilstuna
Vill du arbeta nära internationella kunder i en roll där du får kombinera kundkontakt, koordinering och affär?
JTEKT söker nu en Junior Account Manager för ett vikariat med start omgående och som löper till cirka oktober/november 2026. Rollen passar dig som har erfarenhet av kundservice, försäljning eller kundsupport samt med en teknisk bakgrund eller intresse. Hos JTEKT får du möjlighet att arbeta med välkända kunder inom fordonsindustrin samtidigt som du utvecklar din kompetens inom kundrelationer, affärsstöd och projektkoordinering.
Om rollen
Som Junior Account Manager arbetar du nära företagets kunder och är en viktig kontaktperson i det dagliga samarbetet. Du ansvarar för att följa upp kundärenden, koordinera interna aktiviteter och säkerställa att kunden får den service och support som förväntas.
Du samarbetar med flera interna funktioner såsom produktion, logistik, kvalitet och teknik, vilket gör rollen både varierande och utvecklande. Du blir en viktig länk mellan kunden och organisationen och bidrar till att projekt, leveranser och kundförfrågningar hanteras på ett professionellt sätt.
Tjänsten är placerad i Eskilstuna och arbetet sker huvudsakligen på plats.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Följa upp kundförfrågningar och pågående aktiviteter
Koordinera kundärenden internt mellan olika avdelningar
Stödja arbetet med offerter och prisförfrågningar
Säkerställa att leveranser och projekt följer överenskommen plan
Delta i kundmöten och uppföljningar
Bidra till att utveckla och stärka kundrelationerna
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundservice, innesälj, kundsupport, försäljning eller koordinering
Är strukturerad och trivs med att arbeta i en roll med många kontaktytor
Har ett starkt kundfokus och god kommunikativ förmåga
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Har intresse för teknik, industri eller fordonsbranschen
Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkande industri eller internationella kundrelationer.
Som person är du
Relationsskapande
Serviceinriktad
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Strukturerad även när tempot är högt
Varför JTEKT?
JTEKT är en global aktör inom fordonsindustrin med hög teknisk kompetens och långsiktiga kundrelationer. Här får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö där kvalitet, innovation och samarbete står i fokus.
Företaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fokus på framtidens teknik inom elektrifiering, automatisering, digitalisering och AI. Du blir en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och goda möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt.
JTEKT erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och sex veckors semester.
Du rapporterar till Manager Marketing & Sales och tjänsten är placerad i Eskilstuna.Så ansöker du
Vi samarbetar med Rubino Rekrytering i denna rekrytering. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Harry Rubino på 0733-76 39 30.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900488-2050465". Arbetsgivare Rubino Rekrytering Aktiebolag
(org.nr 556641-9098), https://jobb.rubino.se
Svista Industriväg (visa karta
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633 62 ESKILSTUNA Arbetsplats
Rubino Rekrytering Jobbnummer
9961293