Utbildare inom speldesigner sökes
Grit Academy AB / Grafiska jobb / Malmö Visa alla grafiska jobb i Malmö
2025-10-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grit Academy AB i Malmö
, Helsingborg
, Linköping
eller i hela Sverige
Utbildare i Speldesigner (uppdrag/deltid)
Grit Games söker erfarna speldesigner som vill dela sin kompetens och inspirera nästa generation kreatörer.
Din roll
Som utbildare planerar, organiserar och genomför du kurser inom speldesign. Du stöttar studerande i deras utveckling och vägleder dem i arbetet med visuella uttryck - från koncept och design till färdiga lösningar i spelprojekt.
Omfattning
Uppdragsbaserat och/eller deltid
Goda möjligheter till utökad tjänst för rätt personPubliceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Relevant utbildning inom speldesign, digital design eller motsvarande yrkeserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av arbete som speldesigner
Mycket god kommunikativ förmåga och pedagogiskt driv
Håller dig uppdaterad kring trender, verktyg och tekniker inom speldesign och digitalt skapande
Meriterande: erfarenhet av kursdesign och genomförande av utbildningsprogram
Vi söker utbildare inom:
Board game design
Level design och World design
Narrative design
Prototyping
UX, UI och Interactiion Design Dina personliga egenskaper
Du är engagerad, entusiasmerande och brinner för att dela kunskap. Du är flexibel, kreativ och har förmåga att anpassa undervisningen efter olika studerandes behov.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev på svenska. Vi tillämpar löpande urval och anställer omgående.
Ange de kurser du har kompetens att undervisa i.
Skicka din ansökan till: jenny.randowo@gritacademy.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jenny.randowo@gritacademy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utbildare Spelgrafiker". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grit Academy AB
(org.nr 556823-4636), http://www.gritgames.se
Östra Rönneholmsvägen 19 (visa karta
)
211 47 MALMÖ Arbetsplats
Grit Academy Jobbnummer
9548740