Utbildare inom Fullstack .NET
2026-02-09
Utbildare inom Fullstack .NET
Plats: Stockholm - Distansarbete Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom Fullstack .NET-utveckling. Rollen passar dig som har stark kompetens inom C#, .NET-ramverket och moderna utvecklingsmetoder - och som vill utbilda framtidens systemutvecklare.
Om rollen
Du ansvarar för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom C#, .NET, webbutveckling och systemutveckling. Undervisningen sker på distans och speglar hur utveckling bedrivs i branschen, med fokus på praktiska arbetsmetoder och verkliga affärsbehov.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Undervisa i C# och .NET-ramverket
Förmedla kunskaper i webbutveckling inom .NET-miljöer
Introducera design och utveckling av databaser
Lära ut testning, felsökning och strukturerat utvecklingsarbete
Undervisa i moderna utvecklingsverktyg och arbetsflöden
Handleda projekt som genomförs enligt agila metoder
Kvalitetssäkra och vidareutveckla kursmaterialKvalifikationer
Mycket goda kunskaper i C# och .NET
Erfarenhet av webbutveckling i .NET-miljöer
God förståelse för databaser och datamodellering
Erfarenhet av testning, felsökning och moderna utvecklingsmetoder
Relevant teknisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet
God pedagogisk förmåga
Meriterande
Erfarenhet av fullstackutveckling inom .NET
Kunskap om molntjänster eller DevOps-processer
Erfarenhet som handledare/instruktör
Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till distansarbete
Reseersättning enligt överenskommelse
En stimulerande och professionell utbildningsmiljö
Möjlighet att bidra till framtidens IT-kompetens
Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se
076-205 82 44
