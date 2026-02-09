Utbildare inom Fullstack .NET

TeknikAkademin Norden AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-09


Utbildare inom Fullstack .NET
Plats: Stockholm - Distansarbete Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom Fullstack .NET-utveckling. Rollen passar dig som har stark kompetens inom C#, .NET-ramverket och moderna utvecklingsmetoder - och som vill utbilda framtidens systemutvecklare.

Om rollen
Du ansvarar för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom C#, .NET, webbutveckling och systemutveckling. Undervisningen sker på distans och speglar hur utveckling bedrivs i branschen, med fokus på praktiska arbetsmetoder och verkliga affärsbehov.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Undervisa i C# och .NET-ramverket

Förmedla kunskaper i webbutveckling inom .NET-miljöer

Introducera design och utveckling av databaser

Lära ut testning, felsökning och strukturerat utvecklingsarbete

Undervisa i moderna utvecklingsverktyg och arbetsflöden

Handleda projekt som genomförs enligt agila metoder

Kvalitetssäkra och vidareutveckla kursmaterial

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i C# och .NET

Erfarenhet av webbutveckling i .NET-miljöer

God förståelse för databaser och datamodellering

Erfarenhet av testning, felsökning och moderna utvecklingsmetoder

Relevant teknisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet

God pedagogisk förmåga

Meriterande
Erfarenhet av fullstackutveckling inom .NET

Kunskap om molntjänster eller DevOps-processer

Erfarenhet som handledare/instruktör

Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Möjlighet till distansarbete

Reseersättning enligt överenskommelse

En stimulerande och professionell utbildningsmiljö

Möjlighet att bidra till framtidens IT-kompetens

Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se 076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7191548-1830387".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta)
116 64  STOCKHOLM

Jobbnummer
9729892

