Upphandlare till Kustbevakningen
2025-09-25
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Publiceringsdatum2025-09-25Beskrivning
Inköps- och upphandlingsenheten är en delvis nyinrättad och förstärkt enhet inom Kustbevakningen och tillhör personal- och ekonomiavdelningen.
Personal- och ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret inom myndigheten gällande frågor inom personal, lön, ekonomi, upphandling samt grund- och vidareutbildning.
Inköps- och upphandlingsenheten har i sin tur uppdraget att genomföra upphandlingar och inköp samt ge stöd och rådgivning kring inköps- och avtalsfrågor kopplat till upphandlingar. I vårt uppdrag ingår också att följa upp avtal och utveckla myndighetens e-handel.
Enheten består idag av nio medarbetare i rollerna upphandlare, avtalscontroller, inköpare och e-handelsansvarig. Enheten är i ett expansivt skede och ska slutligen bestå av elva medarbetare med placering i Karlskrona. Vi är ett gott gäng som trivs tillsammans som ger varandra stöd i arbetet.Dina arbetsuppgifter
Som upphandlare på Kustbevakningen kommer du jobba med strategiskt inköp och ansvara för att planera, leda och genomföra upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar. Du ska kunna ta ett samlat inköpskategoriansvar inom en eller flera kategorier/underkategorier. I tjänsten ingår även att förvalta avtal i nära samarbete med samtliga verksamheter där du initierar och vidmakthåller kontakter med interna och externa intressenter under avtalets hela livscykel. Arbetet baseras på att upphandlingarna genomförs enligt gällande lagstiftning, på ett affärsmässigt och effektivt sätt med fokus på det som skapar mervärde för Kustbevakningens kärnverksamhet. För att nå enhetens mål driver du tillsammans med dina kollegor arbetet med att utveckla, effektivisera och rättssäkra myndighetens inköp.
Arbetet är stimulerande och omväxlande med många kontakter inom såväl offentlig som privat sektor. Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor på enheten och övriga verksamheter i myndigheten. Tjänsten omfattar även genomförande av interna utbildningar om myndighetens upphandlings- och inköpsrutiner.Kvalifikationer
Som sökande har du relevant akademisk examen alternativt fullföljd yrkeshögskoleutbildning inom offentlig upphandling. Vi ser gärna att du är i början av din karriär med några års aktuell relevant erfarenhet av att arbeta i rollen som upphandlare/inköpare. Du har god kännedom om lagen om offentlig upphandling (LOU) och har praktiskt genomfört arbetsuppgifter i upphandlingars alla faser såsom planering, upphandlingsunderlag, annonsering, utvärdering, tilldelning och avtalstecknande. Du ska ha arbetat i ett upphandlingssystem såsom exempelvis Tendsign. Då arbetet är serviceinriktat ser vi att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är trygg i din yrkesutövning, kan ta självständiga beslut och trivs i en konsultativ roll.
Vi söker dig som är pedagogisk och har lätt för att kommunicera i tal och skrift, på svenska såväl som på engelska med både interna och externa samarbetspartners. Vidare uppskattar du täta kontakter och ett gott samarbete med dina kollegor. Du är utvecklingsinriktad inom ditt område samt strukturerad och noggrann.
I rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsteresor ingår i anställningen, både in- och utrikes. I tjänsten finns det möjlighet till distansarbete enligt Kustbevakningens distansarbetsavtal.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.
Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras. Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
