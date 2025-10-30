Upphandlare
Delar du vår uppfattning om att man skapar hållbara affärer redan i upphandlingsskedet? Vill du ha ett meningsfullt uppdrag i en samhällsviktig verksamhet där du bidrar på riktigt? Sök då rollen som upphandlare hos Uppsala Vatten och Avfall!Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
Du blir en del av vår sektion för upphandling och fordon inom avdelningen verksamhetsstöd. Här ingår du i ett engagerat team med fem upphandlare, en fordonsansvarig och en upphandlingschef. Vi jobbar nära varandra, delar med oss av vår kunskap och har ett starkt fokus på fortsatt utveckling, och det gör vi med ett öppet och inkluderande klimat. Vi driver upphandlingar som gör skillnad, alltid med kvalitet, hållbarhet och kundperspektiv i centrum. Nu behöver vi förstärka vårt team med en erfaren upphandlare som kommer ha ett särskilt fokus på IT/OT, men även arbeta med andra varor och tjänster.
Som upphandlare hos oss får du arbeta med både strategiska och operativa frågor, i en organisation som är i en dynamisk fas med många utvecklingsprojekt. Du kommer in i ett spännande skede där vi precis påbörjat vår resa mot kategoristyrning, vilket ger dig möjlighet att vara med och forma strukturer, arbetssätt och strategier från grunden. Det ger dig möjlighet att påverka på riktigt och utvecklas i en roll som kombinerar affärsmässighet, samhällsnytta och innovation.
Som upphandlare hos oss får du ett brett och utvecklande uppdrag, där du:
• Leder komplexa upphandlingar inom IT/OT-system och andra varor och tjänster som är avgörande för vår verksamhet.
• Arbetar nära verksamheten och bidrar med affärsmässiga, hållbara och långsiktiga lösningar, från behovsanalys till avtalssignering och avtalsuppföljning.
• Får möjlighet att påverka hur vi organiserar och utvecklar våra inköp inom en viktig kategori.
• Kombinerar strategiskt arbete med operativt ansvar.
• Samarbetar brett inom organisationen och får insyn i hela vår samhällsviktiga verksamhet.
Vi sitter i nyrenoverade kontorslokaler med goda pendlingsmöjligheter vid Uppsala Business Park, det finns även möjlighet att använda vårt kontor vid Librobäck. Vi har flexibel arbetstid och det finns möjlighet till distansarbete.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, "vi är lyhörda, framsynta och nyfikna", samt tillämpar dem i din yrkesroll. Som person är du strategisk, självständig och analytisk och du har ett strukturerat arbetssätt. Du har gott omdöme och vågar ta egna initiativ samt kan fatta kloka beslut som gynnar verksamheten. Rollen innebär att du behöver kunna driva utveckling och samarbeta med många olika delar av bolaget. Du har också uthållighet och förmågan att hålla i långsiktiga projekt och förändringsarbete.
Vi ser gärna att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom juridik, ekonomi, teknik, eller annan relevant inriktning.
• Minst 3-5 års erfarenhet av offentlig upphandling inom IT/OT eller andra teknikområden.
• En trygghet i att självständigt driva upphandlingar från behovsanalys till avtal.
• God kunskap om LOU/LUF och förstår hur affärsmässighet och regelverk samverkar.
• Kommunicerar tydligt på svenska både tal och skrift
Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddade upphandlingar, avtalsuppföljning, liksom av upphandlingsverktyg som Mercell TendSign, är meriterande. Har du tidigare arbetat i en roll som kategoriansvarig eller liknande ser vi det som positivt.Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-11-30. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta
Tf sektionschef Angelica Oskarsson, tfn 072-254 34 15
Rekryterare Agnes Jansson, tfn 076-495 96 45, agnes.jansson@uppsalavatten.se
(agnesjansson@uppsalavatten.se
)
Vi hanterar rekryteringsprocessen internt och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Övrig infomation
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. Du ska vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/)
Här hittar du information om våra förmåner Våra förmåner | Uppsala vatten (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-formaner) Ersättning
