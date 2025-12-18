Uppdragsledare VVS
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Uddevalla Visa alla maskiningenjörsjobb i Uddevalla
2025-12-18
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Uddevalla
, Munkedal
, Trollhättan
, Stenungsund
, Alingsås
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-18Beskrivning av jobbet
Vårt affärsområde Public & Commercial Places i Sverige är med 1000 medarbetare en av Sveriges största aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. Vi skapar hållbara, byggnadsrelaterade, teknik- och designlösningar för fastighetsägare, entreprenörer och industri. Med utgångspunkt i våra kvalitativa erbjudanden och produkter tillsammans med fokus på tillväxt, hållbarhet och digitalisering, ser vi många möjligheter och ljust på framtiden.
Våra projekt är både roliga, utmanande och varierande då våra kunder finns inom bland annat privata aktörer och offentliga institut. Hos oss får du följa projekten från tidigt skede till leverans och uppföljning. Vi arbetar idag med några utav de största projekten i Sverige samt med stora och små aktörer inom fastighetsbranschen.
Då vi har en stor efterfrågan på våra tjänster söker vi nu ytterligare en till två uppdragsledare till vår VVS-grupp i Uddevalla, som idag består av åtta medarbetare. I rollen som uppdragsledare kommer du ansvara för att leda och utveckla uppdrag i sin helhet med ansvar för utförande och ekonomi. Uppdragsledarrollen innebär också att du kommer leda mer juniora medarbetare och hjälpa till att lära upp nyanställda.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 8 års erfarenhet inom VVS-branschen som konsult
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen, eller motsvarande eftergymnasial utbildning
Gedigen erfarenhet av projektering i AutoCAD och Revit
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort (resor förekommer i tjänsten)
Utöver detta ser vi att du: Du arbetar idag självständigt med projektering och uppdragsledning som konsult eller projektledare och har etablerade kundkontakter. Du trivs i en dynamisk och fartfylld miljö som präglas av stark tillväxt, gillar utmaningar och har en naturlig fallenhet för att skapa långsiktiga relationer med kollegor och kunder. Problemlösning är en självklar del av ditt arbete och du deltar gärna i tekniska diskussioner i projekten.
Som person är du nyfiken, ansvarstagande och prestigelös. Du uppskattar varierande arbetsuppgifter, samarbetar väl med andra och har förmågan att driva projekt framåt - även när det blir utmanande.
Ytterligare information
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-02-28. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Kontaktuppgifter för frågor:
Mikael Dunkel Ulverås, rekryterande chef
• 46 10 505 05 59 mikael.ulveras@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13418V". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9651836