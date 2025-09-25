Uppdragsledare
2025-09-25
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift? Som anställd på it-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och har en möjlighet att göra skillnad på riktigt!
It-avdelningen består av ca 1300 anställda som ansvarar för all IT som används av myndighetens 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss deltar och ansvarar varje grupp för hela sin produktlivscykel - från idé till implementation och vidareutveckling. En arbetsdag kan därför innehålla allt ifrån att du deltar i workshops om ny funktionalitet till att du utvecklar nya applikationer, underhåller designsystem eller bidrar till att lösa kritiska säkerhetsproblem.
Vårt kontor är beläget i centrala Göteborg där vi erbjuder både flexibelt kontor och flexibla arbetstider. För närvarande finns det även möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.
Arbetsbeskrivning
Du kommer ingå i ett agilt team som utvecklar och förvaltar Polismyndighetens webbplatser och e-tjänster, där din roll kommer vara ta fram it-lösningar som används av hundratusentals användare. I rollen förväntas du driva uppdrag samt koordinera utveckling och införanden med andra team inom Polismyndigheten. Du kommer agera expert på våra tjänster och deltar i tekniska diskussioner där du förväntas definiera krav för utveckling tillsammans med kravanalytiker och UX-designers. Resor inom Sverige förekommer i tjänsten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Definiera scope för leveranser tillsammans med stakeholders
Delta i tekniska diskussioner kring arkitektur och kravställning
Genomföra tekniska beställningar
Planera och koordinera tekniska leveranser
Planera och samordna införanden av ny funktionalitet tillsammans med teamet samt representanter från verksamheten
Bistå verksamheten med kunskap inom området och förklara möjligheterna med befintliga och framtida it-lösningar
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom it eller motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig?
Några års relevant erfarenhet av att projektleda och strukturera it-utvecklingsprojekt i närtid som Polismyndigheten bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet av agila arbetsmetoder och SCRUM-ramverket
Arbetslivserfarenhet av arbete i tvärfunktionella team
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att införa it-system
Kunskap inom mjukvaruarkitektur
Arbetslivserfarenhet inom kravställning/kravanalys
Erfarenhet av att arbeta som Scrum Master
Erfarenhet av att arbeta som systemutvecklare
Erfarenhet av att arbeta med test
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och strukturerad med starkt driv. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är proaktiv och har ett serviceinriktat förhållningsätt till verksamhet, kollegor, chefer och andra som berörs. Du behöver ha god kunskap inom mjukvaruutveckling samt vara en god kommunikatör och lagspelare som kan hantera många kontaktytor samt ha god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Heltid - flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Fullständig annons samt information om hur du ansöker finner du Polismyndighetens hemsida:
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
