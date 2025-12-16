Uppdragsansvarig
Vill du spela en central rolloch driva projekt inom stadsmiljö eller industri? Hos oss är det möjligt.
Introduktion WSP är involverade i många spännande samhällsutvecklingsprojekt och vi är glada att få möjligheten att sätta vår prägel på hur ett hållbart samhälle kan designas. För att bemöta marknadens ökade efterfrågan av våra tjänster behöver vi nu utöka vår sektion Samhällsutformning med Uppdragsansvariga med placering i Nord. Vi söker i dagsläget i Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall ochÖstersund.
Om tjänsten Som uppdragsledare arbetar du självständigt med att driva våra projekt från start till slut med kunden i centrum. Du är bekväm med att leda andra och både utveckla dina kollegor och verksamheten. För oss är samarbete grunden i allt vi gör och vi ser att du är kommunikativ och kan få olika grupper att jobba mot samma mål. Projekten innefattar ofta många discipliner och består av allt från mindre gatuuppdrag till stora infrastrukturprojekt i samtliga skeden, från tidiga analyser och förstudier till bygghandlingar.
Vi arbetar med ständig förbättring och har som målsättning att kontinuerligt söka efter innovativa sätt att förbättra oss. Därför söker vi dig som vill bidra till att vi som konsulter kan ge våra kunder kvalitetssäkrade leveranser, samtidigt som vi tydliggör arbetssätt och resursplanering och ger våra medarbetare de bästa förutsättningarna för en personlig utveckling men också en långsiktigt hållbar arbetsmiljö.
I våra uppdrag kommer du att komma i kontakt med kollegor inom samtliga discipliner där ni tillsammans bidrar med er expertis för att hitta framtidssäkrade lösningar inom infrastruktur och samhällsbyggnad.
Din profil Vi söker dig som idag arbetar som uppdragsledare eller projekteringsledare. Du är sannolikt utbildad civil- eller högskoleingenjör inom samhällsbyggnad eller liknande, alternativt att du har motsvarande branschrelaterad yrkeslivserfarenhet. Erfarenhet av beskrivningsteknik (AMA), AF-delar, TB/MF, Bas-P och tidsplanering är meriterande.
På WSP har vi ett stort fokus på att kunna hjälpa våra kunder med hållbar stadsutveckling, att planera smarta och hållbara städer med fokus på bl.a. klimatanpassning. Drivs du av dessa frågor tror vi även att det är ett plus och att du kommer trivas extra bra.
Som person ser vi att du gillar att arbeta målmedvetet och att du är trygg i att leda andra. Vi värdesätter en god förmåga att kommunicera och ett affärsmässigt förhållningssätt. Vi arbetar i en global koncern där vi i uppdragen sätter ihop team över landsgränserna så det är viktigt att du är bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska.
Vi erbjuder Till vårt team i Nord söker vi nu uppdragsledare inom mark- och gatuprojektering med vana att jobba med multidisciplinära, komplexa projekt i t.ex. stadsmiljö eller inom industri.Hos oss ingår du i en kompetensstark avdelning med härliga kollegor. Efterfrågan på våra tjänster är hög och vi behöver därför bli fler. Samhällsutformning Nord består avcirka 40 medarbetare med kompetenser inom gata, mark, mätningsteknik, fysisk planering och miljö.Avdelningen har kontor i Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall ochÖstersund.
Nationelltär vi 300 medarbetare som jobbar inom samhällsutformning och har flera interna nätverk för kunskapsdelning och stöttning. Det finns en stark vi-känsla och vi hjälps åt i både tekniska frågor och med att bemanna uppdrag. Våra huvudsakliga kunder är kommuner, entreprenörer, industrier och exploatörer. Vi arbetar bland annat med flera stora industrisatsningar i norra Sverige, delar av nya tunnelbanan och nya stadsdelar men vi är samtidigt måna om våra mindre projekt både inom offentlig och privat sektor. Vi jobbar även nationellt tillsammans med våra kollegor runt om i landet.
Sista ansökningsdag Urval och intervjuer sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 30 januari 2026. Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januari. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen löpt ut så skicka in din ansökan redan idag!
Kontakt Rekryterande chef: Tony Berglund,tony.berglund@wsp.com
Rekrytering: Jesper Steenberg, jesper.steenberg@wsp.com
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
