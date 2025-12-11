Universitetslektor i nationalekonomi
2025-12-11
Arbetsuppgifter
Vi söker timavlönade lektorer som vid behov och överenskommelse, tillfälligt kan undervisa och handleda examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå i nationalekonomi. Vi söker lektorer som i första hand kan undervisa på grundläggande kurser i makroekonomi och finansiell ekonomi, men även undervisning i mikroekonomi kan bli aktuellt.
Undervisning och handledning kan komma att ske på svenska eller engelska. Arbetsuppgifterna kan också omfatta forskningsuppgifter och administration. Arbetsuppgifterna kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid Linköpings universitet.Kvalifikationer
Ett krav för anställningen är i första hand en doktorsexamen i nationalekonomi, alternativt i ekonomisk historia eller i företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi. Ett ytterligare krav är att den sökande har dokumenterad pedagogisk skicklighet genom undervisning i nationalekonomi, ekonomisk historia eller finansiell ekonomi. Dokumenterad skicklighet i uppsatshandledning är särskilt meriterande. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande.
Din arbetsplats
Avdelningen för nationalekonomi innehar ett omfattande och viktigt grundutbildningsuppdrag som bl a omfattar undervisning vid Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, Mastersprogrammet i nationalekonomi, Politices kandidatprogrammet samt fristående kurser. Avdelningen arbetar för en ökad internationalisering genom att utveckla kurser med engelska som undervisningsspråk, att främja internationellt studentutbyte och engagera lärare med erfarenhet av utländska undervisningsmiljöer.
Om anställningen
Anställningen avlönas per timme. Starttid och omfattning bestäms efter överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 januari 2026.
Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
HR-partner
Jobbnummer
