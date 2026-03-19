Undersköterskor till Värmdö hemtjänst
2026-03-19
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Vi söker nu engagerade medarbetare som vill vara med i uppbyggnaden av en helt ny hemtjänstorganisation i Gustavsberg.
1:a oktober 2026 kommer Värmdö kommun införa valfrihet inom hemtjänsten. Detta innebär att Värmdö hemtjänst (i egen regi) står inför en expansiv fas med cirka 350 nya hemtjänsttagare som verkar i hela Värmdölandet. För att möta behoven bygger vi nu upp en ny organisation med utgångspunkt att arbeta utifrån ramtid som arbetsmetod, ökad valfrihet för hemtjänsttagarna och ett starkt lokalt fokus.
Här får du en möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor som också brinner för kvalitet, trygghet för våra äldre och vara med och bidra till en modern, hållbar och personcentrerad hemtjänst
Ditt uppdrag
I rollen som Undersköterska/vårdbiträde inom hemtjänsten får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra äldre i Värmdö. Att vara professionell handlar lika mycket om ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor, som att arbeta med omvårdnadsuppgifter och service. Vi arbetar mycket med att ha ett professionellt förhållningssätt både gentemot våra kunder och inom arbetsgruppen.
Din erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad Undersköterska med skyddad yrkestitel eller är erfaren vårdbiträde och har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst och/eller äldreomsorg. Du ska kunna tala och förstå svenska bra och även kunna uttrycka dig väl i skrift, då kommunikation är ett viktigt behov för våra äldre. Du ska ha fyllt 18 år. Meriterande och högst önskvärt är giltigt B-körkort.
Dina personliga egenskaper
Självgående
Flexibel
Serviceinriktad
Kvalitetsmedveten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan Intervjuer sker löpande så sök redan idag. För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister förutsättning för anställning. Språktest kan förekomma vid denna rekrytering.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/159". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Avdelningen för äldreomsorg i egen regi Kontakt
Helena Adestedt helena.holmblad-adestedt@varmdo.se Jobbnummer
9807523