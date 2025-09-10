Undersköterskor till Säffle kommun
2025-09-10
Välkommen till oss!
Välkommen till oss!

I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.

Publiceringsdatum2025-09-10
Vill du ha ett omväxlande arbete och samtidigt göra skillnad för människor som behöver stöd och hjälp? Ett arbete hos oss innebär att du möter människor som behöver din hjälp, ditt stöd och ditt engagemang.
Vi söker undersköterskor till Hemtjänsten i Säffle Kommun.Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare inom Vård och Omsorg ger du omvårdnad, stöd och service till brukare som är beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen samt utför arbetsuppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Du kommer tillsammans med andra professioner att stödja och hjälpa brukare till ett värdigt liv och välbefinnande utifrån brukarens egna förutsättningar.
Som medarbetare inom socialförvaltningen i Säffle kommun kommer du att vara en del av ett spännande förändringsarbete med organiserade Team utifrån kompetens och erfarenhet.
• Undersköterska: För uppdraget sedvanliga arbetsuppgifter, delegerade HSL åtgärder från sjuksköterska samt utökade arbetsuppgifter.
Arbetet passar dig som tycker om förändring, utmaning och ser möjligheter istället för problem.
Vi söker dig som....
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du har ett gott bemötande, är empatisk och har god samarbetsförmåga. Du är pålitlig, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan ta egna initiativ. Du är trygg i att uppgifterna och behoven hos våra brukare kan variera och anpassar dig efter förutsättningar och dagsform. Du är trygg i och tar ansvar för delegerade HSL åtgärder.
Kan jobba varierande arbetstider, dag, kväll, natt samt helger.
Lugn och stabil, även i stressade situationer, ansvarsfull och pålitlig. Kvalifikationer
Du ska ha fyllt 18 år
För uppdraget som undersköterska: Godkänd undersköterskeutbildning
B- körkort
Du ska kunna hantera mobiltelefon och dator.
För att kunna kommunicera och dokumentera krävs goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Vi prioriterar personer med rätt kompetens för verksamheten och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att söka.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vård och omsorg Kontakt
