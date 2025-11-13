Undersköterskor till hemvården Torekov/Västra Karup
2025-11-13
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Vi söker dig som vill jobba inom hemvården och vara en del av vårt team. Vi söker nya medarbetare då det är flera av våra medarbetare tillfälligt kommer vidareutvecklas inom sin roll och studera på annan plats.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss utför du omvårdnad och service enligt socialtjänstlagen. Det innebär att du i ditt arbetar, utför olika insatser hemma hos vård- och omsorgstagare utifrån beslut/ genomförandeplan. Du kommer också utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter utifrån det kommunala ansvaret i ordinärt boende.
Arbetet är varierande och du kommer att köra bil i tjänst.
Arbetet innebär dag- eller kvällspass på vardag eller helg.
Du utgår från Ängahällan i Förslöv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbetsuppgifter/yrkesområdet.
Inom hemvården träffar du olika vård- och omsorgstagare vilket gör att du ska kunna bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt. I arbetet med människor kan det hända oförutsedda saker under en dag vilket gör att du behöver vara ansvarsfull och tycka om att arbeta i en föränderlig miljö. Du har även lätt för att samarbeta med dina kollegor och vill bidra till en god arbetsmiljö.
Ett krav är att du har körkort. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift och datavana behövs då all dokumentation sköts med hjälp av IT-stöd. Vi använder oss av arbetstelefoner vid dokumentation och planering.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att veta mer om dig! Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.
Kommunala avtal gäller. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Från och med 1 juli 2023 krävs det ett bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska alternativt intyg från tidigare/nuvarande arbetsgivare som styrker uppgifter om tillsvidareanställning per 1 juli. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Kontaktuppgifter till fackliga företrädare finner du på fackförbundens webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
(org.nr 212000-0944) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstads Kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Sanna West 0431-77372 Jobbnummer
9602996