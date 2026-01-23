Undersköterska/vårdbiträde Rödeby 1
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vill du vara en del av ett engagerat team som varje dag gör skillnad i människors liv?
Då är Rödeby Hemtjänst platsen för dig! Hos oss arbetar vi med att ge stöd och omsorg till äldre personer i deras egna hem - med respekt, värme och professionalism. Vi är en kommunal verksamhet inom Karlskrona kommun, belägen i natursköna Rödeby, där närhet och trygghet är ledord i vårt arbete.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
I Rödeby hemtjänst arbetar vi efter ett salutogent förhållningssätt och strävar efter att se till hela människan.
Som undersköterska, vårdbiträde i hemtjänsten arbetar du med omvårdnads- och serviceinsatser i kundens hem med utgångspunkt från genomförandeplanen. Det kan innebära allt från ledsagning och personlig hygien till vardagliga sysslor och promenader. Vi arbetar enligt Individens Behov i Centrum (IBIC) och använder kontinuerligt digitala lösningar och system. Vi är stolta över att finnas till för våra kunder årets alla dagar och timmar, vilket innebär att vi arbetar dagar, kvällar och helger. I arbetet ingår god dialog med kunder och anhöriga, ett nära samarbete med kollegor samt hälso-och sjukvårdsuppgifter delegerade från sjuksköterska.
Tillsammans med trevliga kompetenta kollegor erbjuder vi dig nu ett roligt och utvecklande arbete, varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Undersköterska, vårdbiträde
Yrkesbevis på genomförd och godkänd undersköterskeutbildning för gymnasieprogram eller annan godkänd utbildning. Alternativt vårdbiträde.
Språk svenska samt god datorvana
Dokumentation är en viktig del i vårt arbete och du behöver därför behärska det svenska språket på ett bra sätt i tal och skrift.
B-körkort
Dokumenterad erfarenhet
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, lågaffektivt bemötande och/eller tydliggörande pedagogik samt erfarenhet av dokumentation i systemet Life Care.
Vi söker en medarbetare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du behöver ha förmåga att förändra ditt arbetssätt för att möta nya utmaningar och krav, samt visa flexibilitet i ditt tänkande och agerande för att hantera förändringar effektivt.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
ÖVRIGT
Karlskrona kommun arbetar med Heltid som norm och erbjuder 100 % i sysselsättningsgrad. Arbetstid dag- och kvällstid under vardagar och helger. Vi arbetar med något som kallas för samverkanspass vilket innebär att vi får gå in och arbeta i andra hemtjänstgrupper inom vårt samverkansområde om behov uppstår.
För att komma ifråga för en anställning inom Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Det är viktigt att korrekt utdrag beställs; Registerutdrag för arbete på HVB-hem och tänk på att beställa utdraget i god tid, då handläggningstiden kan vara ett par veckor. Information om beställning finns här Belastningsregistret - begär utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
