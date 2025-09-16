Undersköterska, Umeå norra korttidscenter
2025-09-16
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
På Mariehemsvägen hittar du Umeå Norra korttidscenter, där majoriteten av äldreomsorgens korttidsplatser finns samlade. Vi öppnade våra dörrar hösten 2020 och är specialiserade inom återhämtning och vardagsrehabilitering. Vår verksamhet är utformad för att stärka våra boendes förutsättningar att kunna bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt.
Vi söker en undersköterska med utbildning och erfarenhet som vill vara med och göra skillnad. Hos oss får du möjlighet att arbeta i moderna lokaler med 64 lägenheter fördelade på fyra våningar. Vi har även ett gym anpassat för rehabilitering och ett besöksrum med mysig inredning och tillgång till uteplats.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Vårdbehovet ser olika ut och vi arbetar personcentrerat med att hjälpa individer utifrån deras olika förutsättningar. Vanliga arbetsuppgifter är personlig omvårdnad och hygien inne i den boendes rum. Vi ser det friska hos personen och hjälper till att bevara de förmågor som finns. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår också att dokumentera åtgärder och hälsotillstånd.
Du arbetar utifrån uppdraget som kontaktperson, där den boendes medbestämmande står i fokus. Därigenom säkerställer du att insatser utförs med god kvalitet enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen med svårt sjuka. Vi ser gärna att du har erfarenhet av demensvård.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Ditt möte med boende kräver god kompetens baserad på personlig lämplighet, mognad och empatisk förmåga. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Du trivs med att arbeta självständigt och är tålmodig och initiativrik.
I och med att det är ett korttidsboende där arbetet innebär kontakt med olika myndigheter läggs stort ansvar och krav på dokumentation. Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med planerad start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-04-20. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan. Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar. Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
Äldreomsorg, Umeå norra korttidscenter Kontakt
Mattias Nilsson, enhetschef 090-165547 Jobbnummer
