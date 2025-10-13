Undersköterska till Vårdcentralen Särö
2025-10-13
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete där du som undersköterska bidrar till att ge våra patienter trygg och professionell vård.
Du arbetar nära både sjuksköterskor och läkare och har en viktig roll i det dagliga arbetet på mottagningen.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
- Provtagning och hantering av prover
- Assistera läkare vid behandlingar och undersökningar
- Utföra kontroller såsom blodtryck och EKG
- Såromläggningar
- Förrådsarbete och materialhantering
Du kan även komma att arbeta i kassa/reception vid behov, där du möter patienter och bidrar till ett gott första intryck av vår verksamhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Särö är den nordligaste vårdcentralen i egen regi. Vi finns belägna mitt i Särö centrum och har cirka 6000 personer listade hos oss. Vi är en modern vårdcentral som alltid siktar framåt och har stora ambitioner gällande förnyade arbetssätt och trivsel på arbetsplatsen. God arbetsmiljö, god tillgänglighet och gott bemötande är honnörsord.
Vi har idag flera utbildningsläkare och tre fasta specialister i allmänmedicin. Utöver läkarmottagning finns även distriktssköterskemottagning, laboratorium, astma/KOL och diabetesmottagning. Vi har särskilda mottagningar för rökavvänjning och riskbruk. På vårdcentralen finns även BVC, fysioterapi, arbetsterapi, psykologmottagning samt ett rehabteam. Verksamheten är HBTQI-diplomerad. I vårt uppdrag ingår också ansvar för ett särskilt boende för äldre. Vägg i vägg med vårdcentralen har vi ett apotek.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som vill bidra till en trygg och kvalitativ vård. För att lyckas i rollen behöver du ha:
- Erfarenhet av provtagning och hantering av prover
- Goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. Detta är viktigt för att säkerställa en god och säker kommunikation med patienter, kollegor och andra kontakter
Vi ser gärna att du har:
- Tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral
- Erfarenhet av provtagning på barn
- Goda kunskaper inom såromläggningar
- Kunskap i journalsystemet Cosmic
- Grundläggande datorkunskaper
- Utbildning i provhantering/labbteknik
Eftersom vi arbetar tätt i vårt team ser vi att du har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/919". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Närsjukvården Halland Kontakt
Axel Espling Ek, Avdelningschef 0701-903288 Jobbnummer
9554741