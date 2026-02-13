Undersköterska till Stadsskogens äldreboende
2026-02-13
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Hos oss i Alingsås kommun händer det mycket spännande! Vi står mitt i en omfattande satsning på digitalisering och AI inom välfärdsteknik - allt från läkemedelsautomater till nyckelfria lås som skapar trygghet och kvalitet för våra brukare. Nu söker vi undersköterskor som vill vara med på resan och göra verklig skillnad, varje dag.
Stadsskogens äldreboende ligger i Alingsås och erbjuder boende till personer med demenssjukdom och fysiska funktionshinder. Runt Stadsskogen finns flera fina promenadsträckor och grönområden. På våran uteplats har vi under sommartid möjlighet till odling i våra fina odlingslådor. Varje avdelning har en stor inglasa balkong som går att använda stora delar av året. Det dagliga arbetet på Stadsskogens äldreboende genomsyras av Alingsås kommuns värdegrund om öppenhet, engagemang och respekt.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* Arbetsskor
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Stadsskogens äldreboende arbetar du utifrån ett salutogent förhållningssätt, där fokus ligger på brukarens egna resurser, förmågor och möjligheter. Arbetet utgår från den enskildes behov och önskemål och anpassas kontinuerligt, då behoven kan variera från dag till dag.
I rollen som undersköterska ansvarar du för att bidra till en god och säker vård i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning. Du ger professionell omvårdnad genom omsorg, stöd och service som främjar trygghet, delaktighet och livskvalitet för varje brukare. Hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs på delegation enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), med noggrannhet och ansvarskänsla.
Du är en närvarande och betydelsefull person i brukarens vardag och bidrar till social samvaro samt möjliggör meningsfulla och individuellt anpassade aktiviteter. I arbetet ingår att delta i välkomstsamtal samt att upprätta, följa upp och dokumentera genomförandeplaner i verksamhetens digitala system, i syfte att säkerställa kvalitet och kontinuitet i omsorgen.
Vidare medverkar du aktivt i planering, utvecklingsarbete och kvalitetsförbättringar inom verksamheten. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en meningsfull och trygg vardag för våra brukare. Som undersköterska hos oss är du en viktig del av arbetet med ständiga förbättringar, där även små förändringar i det dagliga arbetet kan leda till betydande förbättringar för både brukare och arbetsmiljö.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet inom äldreomsorg eller annan vårdverksamhet
* Tidigare erfarenhet av att arbeta med välfärdsteknik inom vård och omsorg ses som en värdefull kompetens i verksamheten.
Vi söker dig som vill göra skillnad i människors vardag och som med trygghet och engagemang arbetar i våra digitala system. Du har förståelse för vikten av att följa verksamhetens handlingsplaner, policys och riktlinjer samt arbetar i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL 1:1).
Du uttrycker dig tydligt och respektfullt, både i tal och skrift, och har en fin förmåga att anpassa din kommunikation efter situation och person. För dig handlar kommunikation inte bara om att förmedla information utan om att skapa förståelse, bygga förtroende och få människor att känna sig lyssnade på.
I mötet med brukare, anhöriga och kollegor är du varm, empatisk och lyhörd. Du möter varje individ med respekt och omtanke, och du är mån om att både ge och ta emot information på ett sätt som stärker relationer och samarbete.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar aktivt till en positiv och stöttande arbetsmiljö. Samtidigt tar du egna initiativ och arbetar målmedvetet med verksamhetens bästa i fokus.
Vi värdesätter din personliga lämplighet högt hos oss är det lika viktigt hur du är som person som vad du kan
ÖVRIGT
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
