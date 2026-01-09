Undersköterska till sommarvik inom kommunal primärvård, Falkenberg
2026-01-09
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Kommunal Primärvård i Falkenberg ansvarar för den hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet. Den kommunala primärvården är en sjuksköterskeverksamhet som finns i hela Falkenbergs kommunen, där arbetar distrikts- och sjuksköterskor samt undersköterskor.
Vi söker nu dig som är undersköterska eller sjuksköterskestudent i termin 4/5 som vill arbeta hos oss i sommar!Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Vår verksamhet ansvarar för patienter både på särskilt boende och i ordinärt boende. Som undersköterska hos oss kommer du att utföra hemsjukvårdsinsatser i våra patienters hem. Du kommer att jobba i tätt samarbete med sjuksköterskorna och utföra delegerade uppgifter som bland annat provtagningar, viss läkemedelshantering, såromläggning, etc. Du kommer också att hjälpa till med förrådsbeställningar.
Du ingår i ett team bestående av sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterskor. Arbetet innebär teamarbete samt självständigt arbetet.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska och kan uppvisa ett bevis ifrån socialstyrelsen att du har rätt att använda titeln. Väntar du fortfarande på ditt bevis behöver du kunna uppvisa att du har en godkänd undersköterskeutbildning samt att du ansökt om och väntar på ditt bevis ifrån socialstyrelsen.
Har du avklarat minst 4 terminer på sjuksköterskeprogrammet med godkända kurser kan det istället bli aktuellt med anställning som vårdbiträde HSL.
Har du erfarenhet av arbete inom hemsjukvård är detta meriterande.
Vi ser att du alltid arbetar för en god och patientsäker vård.
Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är ansvarsfull och har ett stort engagemang i ditt arbete. Du känner dig bekväm med att vårda personer i deras hemmiljö oavsett ålder och oavsett nivå på hälso- och sjukvårdsbehov. Du är gärna med och utvecklar nya arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav för tjänsten.
ÖVRIGT
1. Här bifogar du ditt bevis ifrån socialstyrelsen om att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln undersköterska.
2. Har du ansökt om och väntar på ditt bevis bifogar du ditt undersköterskebetyg samt kvittens ifrån socialstyrelsen om att du skickat in din ansökan.
3. Var du tillsvidareanställd som undersköterska hos annan arbetsgivare den 1 juli 2023 bifogar du betyg plus intyg på detta.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
