Undersköterska till Smålandsstenars hemtjänst
Gislaveds kommun / Undersköterskejobb / Gislaved Visa alla undersköterskejobb i Gislaved
2025-09-09
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-09Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Smålandsstenars hemtjänst är ett stabilt och trevligt arbetslag som söker nu en ny medarbetare som brinner för hemtjänstarbete.
Vår gemensamma värdegrund lyder:
• Vi bidrar till en god anda och behandlar varandra med respekt
• Vi är stolta över det vi gör och har förtroende för varandra
• Vi har en öppen dialog och nära samarbete mellan förvaltningarna
• Vi är lojala med uppgiften och fattade beslutDina arbetsuppgifter
Grunduppdraget som undersköterska är att med brukarens behov i centrum ge god individuell omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande. Skapa trygghet, meningsfullhet och välbefinnande utifrån ett salutogent synsätt. Vi arbetar efter värdegrunden för äldreomsorgen, Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet med godkänt i karaktärsämnen eller annan utbildning som av arbetsgivaren prövas likvärdig. God datakunskap. Eftersom du möter brukare, anhöriga, praktikanter och kollegor är det viktigt att du har ett intresse av att hjälpa andra och att du i ditt bemötande är lugn, lyhörd och kommunikativ. Tjänsten kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet, självständighet och att du snabbt kan anpassa dig efter nya förutsättningar då ensamarbete är vanligt förekommande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande.
Körkort är ett krav.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/330". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Avdelningen omsorg i ordinärt boende Smålandsstenar Kontakt
Wawnapa Phuangngam 037185239 Jobbnummer
9498584