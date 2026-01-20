Undersköterska till Skogsbrynet
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2026-01-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska och som vill arbeta natt hos oss på Skogsbrynet, ett litet demensboende i Stöde.
Vi är ett engagerat team av undersköterskor, vårdbiträden, chefer, administratör och sjuksköterskor. Boendet består av 18 platser där alla lägenheter har egen utgång till den inhägnade gården. Vi har en fantastisk utemiljö med både fruktträd och bärbuskar. En god arbetsmiljö är viktig för oss. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för ett positivt arbetsklimat präglat av arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd. Vi erbjuder nära stöd vid introduktion samt hjälp med dokumentation och genomförandeplaner. Hos oss finns flera ansvarsområden som ger möjlighet till fördjupad kompetens, utveckling och ansvar - både individuellt och i grupp. Vi erbjuder ett meningsfullt och varierande arbete med fokus på vård- och omsorgstagaren. Trygghet och gott bemötande är centralt, och arbetet sker i samverkan med andra professioner som sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att säkerställa en god och säker vård.
Så här bidrar du i rollen som undersköterska
I rollen som undersköterska bidrar du till att målen för verksamheten uppfylls samt ansvarar för att arbetsuppgifterna fullföljs. Du ger service och god omvårdnad utifrån den enskildes individuella behov, etiskt förhållningssätt samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Du utför ditt arbete på ett professionellt sätt och bemöter vård- och omsorgstagaren med lyhördhet och respekt.
I dina arbetsuppgifter ingår:
- att ge omvårdnad till vård- och omsorgstagaren med en god kvalité.
- att arbeta utifrån och vara med och bidra till genomförandeplanen i dialog och delaktighet med vård- och omsorgstagaren.
- dokumentation enligt SoL och HSL.
- riskbedömningar gentemot vård och omsorgstagaren och arbetsmiljön.
- handledning av nyanställda och elever.
- utveckling av verksamheten och det egna arbetssättet.
- att utföra delegerade arbetsuppgifter enligt HSL.
Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.
Din kompetens och erfarenhet
Du är utbildad undersköterska med intresse av att arbeta med människor. Genom lyhördhet för den enskildes behov och ett gott bemötande skapar du en god och säker vård och omsorg. För att lyckas i rollen är du ansvarstagande och engagerad med förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Du har förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare, anhöriga och kollegor.
Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska samt kan förstå och ta del av skriftlig information. Vi önskar du ha grundläggande digital kompetens. Körkort och tillgång till bil är ett krav då bussförbindelserna är dåliga vissa tider och perioder. Arbetstiden är förlagd enligt schema med endast nätter, schemat innebär även tjänstgöring under helg.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen:
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/51". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Anna Vinroth, enhetschef 073-4198035 Jobbnummer
9695308