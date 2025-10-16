Undersköterska till hemtjänst Rörestorp
2025-10-16
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-10-16Beskrivning
Vill du göra skillnad varje dag? Vi på Rörstorp hemtjänst söker nu positiva, engagerade och flexibla undersköterskor som vill bidra med sin kunskap, glädje och erfarenhet till våra brukares vardag.
Två av tjänsterna är tillsvidareanställningar, och en är ett vikariat på cirka sex månader. Hos oss möts du av ett varmt och sammansvetsat arbetslag som tillsammans strävar efter att ge varje individ en omsorg som är personlig och anpassad efter deras behov. Som undersköterska hos oss arbetar du med insatser som personlig omvårdnad, aktivering, social samvaro, träning, utevistelser och olika serviceuppgifter. Vi arbetar med fast omsorgskontakt och utgår från brukarens genomförandeplan - ett av våra viktigaste verktyg.
Du dokumenterar i vårt verksamhetssystem och utför även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi söker dig som är självgående, flexibel och har lätt för att samarbeta - både med kollegor och andra yrkesgrupper i teamet kring brukaren. Du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och ser varje individs unika behov. Du är trygg i pressade situationer, ansvarstagande och har ett stort engagemang för ditt arbete. Arbetstiderna varierar och innefattar dag-, kvälls- och helgpass.
Varmt välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande.
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS:
Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, Samverkan.Dina arbetsuppgifter
Att med brukarens behov i centrum ge omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande.
Som undersköterska är man också fast omsorgskontakt för den enskilde brukaren, man har ansvar för omvårdnaden och är behjälplig vid kontakter med myndigheter, anhöriga, sjukvården etc.
I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som ger undersköterskekompetens samt god datakunskap. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet är meriterande.
Arbetstiden föreläggs under dag, kväll och helger. Krav på att tillhandhålla en medicin delegering samt insulin delegering.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna manliga sökandenAnställningsvillkor
För att kunna söka tjänsten hos oss måste du uppfylla följande grundkrav:
Du behöver ha en godkänd utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande. Tidigare erfarenhet inom vård- och omsorg är meriterande, likaså om du har haft extra ansvarsområden - exempelvis ett särskilt intresse för delegerade uppgifter inom HSL. Vi söker dig som är lösningsorienterad, lugn och trygg i dig själv. Du tar ansvar, samarbetar väl med andra och har ett professionellt förhållningssätt. Det är viktigt att du är lyhörd och flexibel i mötet med både omsorgstagare och kollegor, samt att du följer verksamhetens riktlinjer och beslut.
För att kunna anställas behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister (blankett 442.3 - kontroll av egna uppgifter enligt 9 § 1 st). Du beställer utdraget via polisens webbplats.https://polisen.se/tjanster-tillstand/
belastningsregistret/
Körkort är ett krav - och du måste även kunna cykla.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel och för att vara behörig som undersköterska måste ett intyg från socialstyrelsen lämnas.
Godkända betyg i svenska.
B-körkort som gäller för manuell växellåda är ett krav, samt kunna cykla.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/460". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Kontakt
Enhetschef Rina Jahja 070-7251489 Jobbnummer
9560739