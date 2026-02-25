Undersköterska till demensenhet på Rosendala äldrecentrum
Jönköpings kommun / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2026-02-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du utbildad undersköterska och söker ett meningsfullt arbete där du får använda din kompetens och ditt engagemang? Då kan Rosendala äldrecentrum i Huskvarna vara rätt plats för dig.
Hos oss möts du av ett varmt och kunnigt arbetslag som nu ser fram emot att välkomna en ny kollega till vår demensenhet.
Ditt nya jobb
Som undersköterska på vår demensenhet spelar du en viktig roll i att skapa en trygg, värdig och meningsfull vardag för de medborgare som bor hos oss. Utifrån äldreomsorgens värdegrund och ett hälsofrämjande förhållningssätt arbetar du med att:
- Ge personlig vård och omsorg, med omtanke och respekt för varje individs behov, intressen och förmågor
- Stödja i vardagliga moment som hygien, städning, tvätt och måltider
- Främja delaktighet och självbestämmande samt bidra till att de boende behåller viktiga sociala kontakter
- Utföra delegerade arbetsuppgifter enligt instruktion från legitimerad personal
- Dokumentera enligt gällande rutiner
Du samarbetar nära omvårdnadskollegor, samordnare, enhetschef och hälso- och sjukvårdspersonal. Under din första tid hos oss får du stöd och vägledning av introducerande undersköterska utifrån din tidigare erfarenhet.
Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällspass på vardagar samt varannan helg.
Din kompetens
Vi söker dig som:
- Är utbildad undersköterska
- Har erfarenhet från vård- och omsorgsarbete
- Behärskar svenska i tal och skrift, då tjänsten innebär mycket muntlig kommunikation och skriftlig dokumentation
- Har god datorvana och är trygg att använda digitala verktyg vid dokumentation
Meriterande:
- Erfarenhet av att arbeta med individer som har kognitiv svikt eller demenssjukdom
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är självständig och ansvarstagande med förmåga att planera och genomföra dina arbetsuppgifter med hög kvalité i en händelserik vardag. Du är flexibel, samarbetar väl med andra och möter både medborgare och anhöriga med empati och respekt. Du kommunicerar tydligt och arbetar lösningsfokuserat där både individens och verksamhetens bästa står i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en trygg och meningsfull anställning med en stor dos variation i arbetsuppgifterna. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun ta del av en rad generella förmåner så som friskvårdbidrag och betald semester från första anställningsåret. Läs mer om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Rosendala äldrecentrum är en del av äldreomsorgen i Jönköpings Kommun och är beläget mitt i Huskvarna med närhet till både Vättern med grönområden och centrum med kollektivtrafik. Äldreboendet har 61 lägenheter, fördelat på fem enheter och består av särskilt boende och demensenhet. På Rosendala har vissa hyresgäster även hemtjänstinsatser.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst som undersköterska med tillträde enligt överenskommelse. Jönköpings kommun arbetar med heltid som norm och erbjuder alltid 100 % tjänstgöring. Vi kan komma att tillsätta fler tjänster och erbjudande om anställning på annan enhet kan bli aktuellt.
Vi arbetar med samplanering, vilket innebär att hela eller delar av ditt arbetspass vid behov kan komma att förläggas till annan enhet inom vår verksamhet. Du behöver därför vara flexibel i periodplaneringen då den anpassas till verksamhetens behov.
Din ansökan ska innehålla ett uppdaterat CV samt examensbevis eller studieintyg samt tjänstgöringsbetyg eller annat intyg från tidigare anställningar. All tjänstgöring behöver vara styrkt, där det framgår vilken anställningsform du haft, vilken omfattning du arbetat i och vilken befattning du haft. Har du bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska ser vi gärna att du bifogar det också.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vill du veta mer?
Har du ytterligare frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Ida Andersson på tel. 036-10 71 50 eller ida.andersson2@jonkoping.se
.
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som undersköterska till demensenhet på Rosendala äldrecentrum!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Ida Andersson 036-107150 Jobbnummer
9762192