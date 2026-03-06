Undersköterska till bemanningspool
Är du på jakt efter ett nytt spännande arbete där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll? Nu söker vi två engagerade och drivna undersköterskor till vår bemanningspool! Varmt välkommen med din ansökan!
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!
https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/tibro
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Bemanningspoolens uppdrag är att täcka vakanser inom hela Socialförvaltningen. Genom att rikta våra undersköterskor specifikt till äldreomsorg eller LSS-området är vår målsättning att du som medarbetare ska känna att du är trygg i din yrkesroll och är något av en specialist på ditt område.
Just nu söker vi en undersköterska som kommer att vara inriktad mot äldreomsorg och inom den grenen täcka vakanser på flera olika enheter såsom särskilt boende (SÄBO), korttid, hemvård och demensvård. Vi söker även en medarbetare som kommer att vara riktad mot våra enheter inom funktionsstöd, såsom SÄBO, personlig assistans och korttidsvistelse.
Du behöver därför vara en person som redan har erfarenhet från olika områden inom äldrevård/LSS eller en person som gärna vill utvecklas och lära dig nya arbetssätt och olika enheter.
Att arbeta i bemanningspoolen innebär att du kommer ingå i ett välkomnande och professionellt team av undersköterskor som är beredda att täcka upp bemanningsbehov på våra olika enheter. Du blir en värdefull resurs som kommer arbeta tillsammans med många kollegor inom hela förvaltningen. och träffa många brukare.
Som anställd i poolen utgår du från ett rullande grundschema (dag/kväll/helg) och du har tät kontakt med våra planerare som bokar arbetspass på de olika enheterna. Det innebär att arbetstiden kan justeras under schemaperioden och är flexibel utifrån bemanningsbehov.
Vi tillämpar Bilaga D till kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB).
Den ena tjänsten avser tillträde omgående. Den andra avser tillträde 3 juni eller enligt överenskommelse. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
Om du i dagsläget inte är tillsvidareanställd som undersköterska krävs också ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
Tjänsten ställer krav på flexibilitet och samarbetsförmåga och du ska kunna uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort klass B är ett krav.
Inför anställning behöver utdrag ur belastningsregistret att uppvisas samt dokumentation som styrker att du får arbeta på svensk arbetsmarknad. Exempelvis intyg om medborgarskap i Sverige/EU/EES (exempelvis pass), intyg om uppehållstillstånd eller intyg om arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under annonseringstiden, så skicka in din ansökan redan idag!
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligt men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag. Ersättning
