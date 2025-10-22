Undersköterska till Ängsgården
Vård och omsorg i Trosa kommun har under många år bedrivit verksamhet i framkant där kvalitén är hög och medarbetarna engagerade. Vi ger individcentrerad omvårdnad där du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att tillgodose våra medborgares individuella behov av vård och omsorg så att de ska känna trygghet och meningsfullhet.
I den lilla kommunen skapar vi familjär stämning och har god sammanhållning. Närheten inom kommunen möjliggör goda samarbeten, bland annat mellan hemtjänst, särskilda boenden och korttidsboenden. Vi har en nära dialog med sjuksköterskor och rehabteam. Hos oss blir du en del av ett arbetslag som trivs och har roligt på jobbet. Här erbjuds även möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG SOM UNDERSKÖTERSKA?
Ängsgården är en arbetsplats med öppet klimat både för boende och personal och hela tiden med individen i fokus. Nu söker vi personal till våra demensavdelningar. Dina arbetsuppgifter innebär personlig omvårdnad, vardagliga sysslor, läkemedelshantering och diverse ansvarsområden. Du arbetar aktivt med kontaktmannaskap, genomförandeplaner och social dokumentation där goda relationer och ett salutogent förhållningssätt är i fokus.
Vi arbetar med BPSD (Beteende mässiga Psykiska Symtom vid Demens) som är ett arbetssätt för att lindra/minska beteendemässiga symtom vid demens. Vi har aktiviteter, underhållning, promenader m.m. med våra boende på dagarna. Välkommen till en arbetsplats med en öppen och välkomnande kultur!
VEM SÖKER VI?
Du som söker är/har:
• utbildad undersköterska
• erfarenhet av social omvårdnad, hälso- och sjukvårdande insatser av äldre samt vana att arbeta med människor med demensdiagnos
• god data- och dokumentationsvana
• bra på att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du är/har:
• vana av att få delegerade uppgifter från legitimerad personal
• specialistundersköterskeutbildning inom demens eller palliativ vård
• dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kontaktmannaskap och individuella genomförande planer
Du är utbildad undersköterska med ett genuint intresse för människor och omvårdnad. Som person är du nyfiken och öppen för att lära dig mer. Du har en förmåga att läsa av människor, anpassa ditt beteende och agera professionellt i varje situation. Att skapa positiva möten för både brukare och anhöriga kommer naturligt för dig.
Du tar egna initiativ och kommer gärna med nya idéer och förslag. Om dina kollegor skulle beskriva dig skulle de säga att andra känner sig trygga med dig och att du inger förtroende. Du är mån om att bidra till en positiv stämning i ditt arbetslag och gemensamt skapa en bra arbetsmiljö.
VAD ERBJUDER VI?
En arbetsplats där vi alltid vill lära oss nya saker och uppmuntrar till egna initiativ och förslag. Vi hittar på aktiviteter som stärker vår gemenskap. Hos oss ges du möjlighet att påverka ditt arbete och skapa värde för brukare. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar en trygg miljö för våra brukare.
Är du rätt person ges du stora möjligheter till utveckling. Du blir inbjuden till en introduktionsdag för alla nyanställda i Trosa kommun där du får ta del av kommunen. Under introduktionsdagen får du lära dig mer om hur kommunen arbetar samt träffa de olika verksamhetscheferna och andra kollegor inom kommunen.
• van handledare vid introduktion
• introduktionsdag
• kompetenshöjande utbildningsinsatser
• friskvårdsbidrag och tillgång till ett stort utbud av Sunt Liv aktiviteter
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid, vi arbetar dagtid, kvällstid och varannan helg
Tillträde: Enligt överenskommelse
REGISTERUTDRAG
Den som erbjuds tjänst inom Vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun ska visa upp utdrag ur sitt belastningsregister. Ett sådant utdrag behöver beställas av personen själv, via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Det är viktigt att valet "HVB hem" görs vid beställning av utdraget för att alla eventuella brott ska komma med i utdraget.
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Ersättning
Månadslön
2025-11-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/ Kontakt
Enhetschef Ängsgården
Lena Skålberg lena.skalberg@trosa.se 0156-520 43 Jobbnummer
9569127