Undersköterska till 30B
2025-12-10
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde geriatrik, rehabilitering och smärtcentrum bedriver vård som spänner mellan akut omhändertagande till rehabilitering och utskrivningsplanering för patienter som är över 65 år. Du tar emot personer direkt från akutmottagning och på remiss från andra avdelningar. Du vårdar personer med många olika hälsotillstånd. Geriatriken i Uppsala består av tre slutenvårdsavdelningar med olika inriktningar, medicin, ortopedi och neurologiskvård.
Grunden för det geriatriska arbetssättet är arbetet i team utifrån personcentrerad vård. Teamet består av dig som undersköterska och sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och vid behov apotekare, kurator, dietist och logoped.
Ditt uppdrag
Som undersköterska arbetar du nära patienten och ansvarar för delar av omvårdnaden. Du observerar, bedömer, utför och utvärderar omvårdnad. Ut över den nära omvårdnaden ingår i dina arbetsuppgifter att ta venprover, sätta KAD, vård kring sond, såromläggningar, agrafftagning, kontroll av vitalparametrar, EKG, bladderscan, tagande av olika odlingar och rehabilitering. På avdelningen har vi två olika undersköterskefunktioner med olika fokus. En av rollerna är mer fokuserad på att planera, upprätthålla och utvärdera patientens omvårdnad tillsammans med teamet, den andra funktionen är mer operativ.
Vi berättar gärna mer om arbetet på eventuell intervju.Publiceringsdatum2025-12-10
Vi söker dig som är utbildad undersköterska (examensbevis ska bifogas i ansökan). Absolut krav är att trivas med att arbeta med äldre personer och erfarenhet av att arbeta på en ortogeriatrisk avdelning värderas högt.
Din kompetens
Variationen i arbetet gör att du som söker skall vara flexibel, ansvarsfull och kunna ställa om till akuta situationer samt vara bredd att hoppa in där det behövs. Då arbetet ofta är fysiskt ansträngande är det ett krav att du har god fysik. Du tycker om att arbeta med äldre människor och har ett gott och reflekterat bemötande. Stor vikt läggs vid att du har en bra samarbetsförmåga då teamarbetet är centralt i att erbjuda en patientsäker vård för våra patienter. Du vill hjälpa andra att bli sitt bästa! Du har lätt för att lära dig nya system och arbetar strukturerat med dokumentation och informationshantering. Du hanterar svenska språket, både i tal och skrift, och kan kommunicera effektivt med patienter, anhöriga och kollegor samt dokumentera enligt gällande rutiner.
• Kompetens att utföra uppgifter på delegation från olika professioner i vårdteamet.
• Du har ett strukturerat arbetssätt, där du planerar, prioriterar och följer upp arbetsuppgifter på ett effektivt sätt, även i ett högt tempo och under föränderliga förhållanden.
Hos oss tycker vi det är viktigt att du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du tycker det är givande att arbeta med äldre personer.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig visstidsanställning som är förlagd dag, kväll och helg, med tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Du kommer att erbjudas en introduktion innan du börjar arbete. Anställning görs löpande.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Anngela Ingvarsson, 018-611 40 36
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
