Undersköterska/steriltekniker till operationsavdelningen
2025-12-11
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Utmanas du av specialiserad sjukvård och vill göra skillnad, då är du den vi söker! Hos oss får du som undersköterska ett roligt och varierat innehåll i din yrkesprofession.
Om oss
Operationsavdelningen och steriltekniska enheten på Nyköpings lasarett verkar inom nya toppmoderna lokaler som främjar god arbetsmiljö och möjliggör för effektiva flöden. Operationsverksamhet bedrivs dygnet runt och årligen genomförs ca 5 000 operationer inom kirurgi/urologi, ortopedi, gynekologi/obstetrik och öron-näsa hals (ÖNH) samt akut kirurgi.
I vår verksamhetsutveckling läggs stort fokus på att skapa effektiva patientflöden där ledarskap och medarbetarskap är centrala delar. Vi strävar efter att arbeta processinriktat, smart, kompetensutveckla oss och dessutom ha roligt!
Alla medarbetare har individuella scheman.
Dina arbetsuppgifter
I din arbetsroll tar du ansvar för dina specifika arbetsuppgifter tillsammans med övriga kollegor inom operationsverksamheten. Tillsammans utför vi akuta- och planerade operationer, dygnet runt, där du är en del av operationsteamet. Handhavande och skötsel av sterilt operationsmaterial samt instrument ingår i dina arbetsuppgifter.
Utveckla, förnya och förbättra är viktigt för oss och därför förutsätter vi att det är viktigt för dig också.
Din kompetens
Du är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård. Du behöver förutom dina betyg som undersköterska ha ett intyg på ditt yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen eller ett intyg om att du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1/7 2023.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper samt förmåga att arbeta inom olika team. Vi önskar även att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet, förtroende och samarbete mellan arbetskamrater och närmsta chef. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är lyhörd, prestigelös, ödmjuk och trygg i dig själv.
Tidigare erfarenhet av operationssjukvård och sterilteknisk verksamhet är meriterande.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder hel- eller deltidsanställningar samt möjlighet till rotationstjänst.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Malin Tegerup, 072-147 98 39 malin.tegerup@regionsormland.se
Biträdande vårdenhetschef Maria Widén maria.widen@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på anestesikliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-12..
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
