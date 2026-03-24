Undersköterska, sommarvikariat
Undersköterska/Omvårdnadsassistent - sommarvikariat till Capio Nacka Närakut
Välkommen till Capio Nacka Närakut - Bli en del av vårt team!
Vill du jobba på en dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik? Har du en passion för akutsjukvård och trivs med ett högt tempo i ett sammansvetsat team? Då är det dig vi söker till vår närakut i Nacka!
Capio Närakut Nacka erbjuder akutsjukvård för både barn och vuxna som inte har behov av akutsjukhusens resurser. Våra öppettider är 8 - 22 med tillgång till röntgen alla årets dagar. Vi tar emot cirka 42 000 patienter per år varav 30 % består av ortopedi.
Vi tar emot patienter via drop-in, hänvisning av 1177 eller genom ambulans och sjukvårdstransport. Vår närakut är till för akuta besvär som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar, som frakturer, akuta allergier, sårskador, ont i magen, njursten, akut ryggskott, ÖLI, halsfluss, UVI med feber och andra akuta tillstånd.
Med ett team av engagerade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar vi nära tillsammans för att ge bästa möjliga vård till våra patienter. Capio Närakut Nacka ligger i Nackas sjukhusområde och här får du vara en del av en arbetsplats med en stark lagkänsla där patienten alltid är i fokus.
Din roll
Som undersköterska/omvårdnadsassistent hos oss har du en varierad och viktig roll i det dagliga arbetet. Du arbetar med:
Provtagning och lokal provtagningsanalys
Assistera läkare vid undersökningar och mindre ingrepp
Omläggningar och andra patientnära uppgifter
Viss del receptions- och administrativt arbete
Du är en trygg och professionell person som trivs i mötet med patienter och har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Hos oss är bemötande, samarbete och ansvarstagande centrala delar i uppdraget.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har kompetens för att jobba som omvårdnadsassistent och som trivs i en varierad roll där du får kombinera självständigt arbete med nära samarbete i team. Du har ett gott bemötande, är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för patientnära arbete.
Du är strukturerad och ansvarstagande, har lätt för att prioritera och behåller lugnet även när tempot är högt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på vårdcentral eller akutmottagning, inklusive provtagning, omläggningar/gipskompetens och att assistera läkare - men det viktigaste är att du är engagerad, flexibel och vill bidra till en god arbetsmiljö.
Hos oss är lagkänsla och respekt för varandras kompetens centralt. Därför värdesätter vi att du är samarbetsinriktad, kommunikativ och ser din roll som en viktig del i helheten kring patientens vård.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7294713-1910685". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Lasarettsvägen 6 (visa karta
)
131 45 NACKA
