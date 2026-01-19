Undersköterska Ryssby Hemtjänst
Ljungby Kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Ljungby Visa alla undersköterskejobb i Ljungby
2026-01-19
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljungby Kommun, Socialförvaltningen i Ljungby
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb. Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Vi utför en vardagsrehabiliterande hemtjänst i den enskildes hem i syfte att skapa förutsättningar och möjligheter att kunna
bo kvar i hemmet så länge detta är ett önskemål och en möjlighet. Insatserna ges för att underlätta den dagliga livsföringen
och för att skapa en meningsfull vardag och ett värdigt liv. Att arbeta inom hemtjänsten innebär till stor del självständigt
arbete, men det krävs också en god förmåga att kunna samarbeta med kollegor och andra professioner.
Arbetet som du kommer att utföra innefattar både beviljade sociala insatser och delegerad hemsjukvård enligt beslut
utifrån Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.
I vårt uppdrag ingår daglig användning av olika verksamhetssystem och ditt främsta arbetsredskap är mobiltelefonen.
I tjänsten ingår även att vara fast omsorgskontakt vilket innebär att du har ett extra ansvar att skapa en trygg omsorg och
vård med lyhördhet och nära kontakt med omsorgstagaren samt med dennes anhöriga.
Vi arbetar med resurstid, vilket innebär att du viss tid kan komma att hjälpa kollegor i andra hemtjänstgrupper .Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som undersköterska. Arbetet ställer höga krav på god dokumentation, kommunikation, och visst tekniskt kunnande inom it- och mobiltelefoni samt god datorvana då vi använder olika IT-system i vårt dagliga arbete.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du har god förmåga att se helheten och samtidigt
klara av att se varje enskild individs förutsättningar och behov. Du har "hjärtat på rätt ställe", är ansvarstagande, lyhörd,
prestigelös med god självinsikt. Du är flexibel och kan hantera när planering ändras så som vid akuta insatser och är en
person som ser möjligheter snarare än hinder.
Du är väl förtrogen med det svenska språket både i tal och skrift.
Krav körkort B
Stor vikt läggs vid att du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen och personlig lämplighet.
Med anledning av nya regler gällande Skyddad yrkestitel för undersköterskor från och med 1 juli 2023 så krävs bevis från
Socialstyrelsen för att anställas som undersköterska.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen
och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299637". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
(org.nr 212000-0670) Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Jenny Säll Madsen jenny.madsensall@ljungby.se 0733-73 90 65 Jobbnummer
9690367