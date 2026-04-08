Undersköterska natt till Pool/Bemanning
2026-04-08
Ånge kommun söker nu en undersköterska till natt Pool/Bemanning inom äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet inom Pool/Bemanning innebär att du kommer att bli inbokad på olika arbetsplatser inom särskilda boenden och hemtjänsten i kommunen. Verksamhetens behov styr vilket innebär att du självständigt behöver kunna förflytta dig mellan olika arbetsplatser under ditt arbetspass. Det är ett omväxlande arbete som utgår från de enskildas behov och önskemål. Arbetsuppgifterna är till exempel, att ge personlig omvårdnad, tillsyn och städning. Arbetstiderna är endast natt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska som är flexibel, anpassningsbar, stresstålig och positiv. Du behöver vara lösningsfokuserad och ansvarsfull. Tjänsten fordrar att du har en god samarbetsförmåga och en god kommunikativ kompetens. Ett krav är att du är villig att ta på dig en delegering inom ramen för undersköterskeyrket. God datavana krävs samt att kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska då dokumentation ingår i arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort krävs samt är det meriterande med tillgång till bil.
Tillsvidareanställning. Lönetillägg tillkommer för arbete inom Pool/Bemanning. Vi har friskvårds bidrag inom Ånge Kommun. Provanställning kan komma att tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2026:035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ånge kommun
(org.nr 212000-2387), https://www.ange.se
841 81 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allmän Kontakt
Rekryterande chef
Linda Möllhagen linda.mollhagen@ange.se 0690250100 Jobbnummer
