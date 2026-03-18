Undersköterska Natt Sökes Till Västerleds Hemtjänst
2026-03-18
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Arbetsplatsbeskrivning
Bromma stadsdelsförvaltning är en av stadens elva stadsdelar.
Bromma ligger nära Stockholms innerstad och vid Mälaren med dess vackra gröna natur. Äldreomsorgen tillämpar heltid som norm med möjlighet att arbeta deltid. Du har din huvudsakliga arbetsplats på enheten men anställningen innebär att du utför arbete på olika platser inom Brommas övriga kommunala hemtjänstområden inom avdelningen äldreomsorg.
Bromma hemtjänst utför insatser hos ca 830 brukare och har tre enheter - Blackebergs hemtjänst, Tranebergs hemtjänst och Västerleds hemtjänst.
Nu söker vi 1 ny medarbetare till Västerleds hemtjänsts nattpatrull. Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska ska du ge god omvårdnad, social omsorg och serviceinsatser till de äldre enligt beslut från biståndshandläggare. Du ska hjälpa och stödja omsorgstagare i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan hos denne. Du ska även ha kontakt med anhöriga eller brukares företrädare och föra social dokumentation. Du skall dessutom följa de rutiner och föreskrifter som finns på arbetsplatsen.Kvalifikationer
Du ska ha Skyddad yrkestitel som Undersköterska. Du ska ha arbetat inom vård och omsorg i minst 1-3 år. Du ska ha vana av att dokumentera. Du ska ha erfarenhet i yrket.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna och goda referenser. Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du ska också vara serviceinriktad och lyhörd för omsorgstagares behov. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket. Du förväntas att vara flexibel, då arbetet kräver det.Övrig information
Schemalagd arbetstid NATT vardag såväl som söndag och helgdag. Nattpatrullen är bilburen och utför insatser hos brukare i hela Bromma stadsdelsområde. Giltigt B-körkort är ett krav.
Äldreomsorgens värdegrund genomsyrar vår verksamhet och du ska kunna omsätta värdegrunden i ditt dagliga arbete.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och vuxna personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1537". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromma sdf, Avdelning Äldreomsorg, Bromma hemtjänst/Västerled Kontakt
Marika Bäcksäter, Enhetschef 08-50806627 Jobbnummer
9805846