Undersköterska, natt, ÄO Ekbacken i Burseryd
Gislaveds kommun / Undersköterskejobb / Gislaved
2026-03-09
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
Publiceringsdatum2026-03-09
Ekbacken ligger i Burseryd ca: 2,5 mil från Gislaved.
Ekbackens äldreboende har 24 lägenheter, varav 8 lägenheter är demensboende.
I dag arbetar 26 medarbetare i olika professioner på Ekbacken, tillsammans utgör vi ett team som arbetar med hyresgästen i fokus.
Tjänsten är natt och det innebär att du arbetar tillsammans med en kollega på hela Ekbacken. Du är självständig, lösnings orienterad och bra på att samarbeta. Du har hyresgästen i fokus och är lyhörd.
Respekt för olikheter och alla människors lika värde är grundläggande. Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt där individens behov står i centrum. Arbetsuppgifterna består av att ge god vård- och omsorg till hyresgästerna på Ekbacken.
I dina arbetsuppgifter ingår även att dokumentera i verksamhetssystem samt göra uppföljningar i andra relevanta system. Det ingår också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom läkemedelshantering.
Du deltar aktivt i planeringen av verksamheten på arbetsplatsträffar, utvecklingsdagar och i det dagliga arbetet på Ekbacken.Kvalifikationer
Omvårdnadsprogrammet med minst godkänt.
- Du ska kunna arbeta självständigt.
- Du ska vara flexibel.
- Du ska ha god samarbetsförmåga.
- Datorvana
- God svenska i tal och skrift.
- B-körkort krävs.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser fram emot såväl kvinnlig som manliga sökande.
För att säkerställa trygghet för våra brukare genomförs registerkontroll enligt lag (2026:43 -
Lag om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med
funktionsnedsättning). Den kandidat som erbjuds anställning ska uppvisa utdrag ur
belastnings- och misstankeregister innan anställning kan påbörjas.
Rekrytering sker löpande.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/58". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Ekbacken vård- och omsorgsboende Kontakt
Louise Karlsson 0371-36669 Jobbnummer
9784464