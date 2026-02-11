Undersköterska med intresse för skönhetsbehandlingar
2026-02-11
Vi söker en Undersköterska med intresse för skönhetsbehandlingar till vårt team på Vivaci Klinik i Solna Centrumhttps://www.instagram.com/vivaciklinik
Vivaci Klinik är en modern skönhetsklinik där vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar inom skönhet såsom laser, hudvård, kroppsskulptering och injektionsbehandlingar. Vi arbetar med avancerad utrustning som HydraFacial, Dermapen, EMS Imodel, EMS Iface, Exilis Ultra 360, CO2 Laser, Diodlaser, Clarity II och LPG.
Just nu söker vi en undersköterska med stort engagemang för service och en vilja att utvecklas inom skönhetsbranschen. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av skönhetsbehandlingar - vi erbjuder intern utbildning på våra maskiner och metoder.
Vi söker dig som:
Har undersköterskeutbildning eller annan likvärdig bakgrund inom hälso- och sjukvård
Är självständig, driven och lösningsorienterad
Har ett genuint intresse för skönhet och kundbemötande
Är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor
Är noggrann och ansvarstagande
Vi erbjuder:
Ett familjärt och professionellt team
En positiv arbetsmiljö med fokus på utveckling och kvalité
Intern utbildning på våra behandlingar och maskiner
Fast lön + provision
Vill du vara med och växa tillsammans med oss? Skicka ditt CV och personligt brev till jobb@scandix.se
och märk ämnet med
"Undersköterska - Vivaci Klinik". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: jobb@vivaci.se Omfattning
