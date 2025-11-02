Undersköterska, korttidsenheten
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-11-02
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Korttidsenheten
Korttidsenheten i Visby öppnade i nybyggda lokaler i april 2022 och har 40 lägenheter/rum, aktivitetslokaler och en vacker trädgård.
Här erbjuds korttidsplatser för återhämtning efter sjukhusvistelse, växelvård som avlastning i hemmet samt platser för dem som väntar på ett anpassat boende. Varje år vårdas drygt 300 personer på enheten, vilket ger en flexibel verksamhet med varierande uppdrag och möjlighet att möta nya utmaningar.
Vi arbetar i team bestående av undersköterskor, boendeassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Arbetet planeras och genomförs utifrån vår värdegrund - förtroende, omtanke och delaktighet.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete tillsammans med kompetenta kollegor. Du arbetar i nya, ändamålsenliga lokaler och får tillgång till kompetensutveckling samt tid och bidrag för friskvård.
Vi söker nu två undersköterskor som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-11-02Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Korttidsenheten i Visby är du en viktig del av teamet och bidrar till att ge våra brukare en trygg och individanpassad vård och omsorg.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Ge individanpassad omvårdnad och stöd utifrån varje brukares behov
Ansvara för medicinhantering enligt gällande rutiner och delegeringar.
Utföra rehabiliterande och aktiverande insatser i samarbete med arbetsterapeut och fysioterapeut.
Skapa social samvaro och planera meningsfulla aktiviteter utifrån brukarnas önskemål.
Upprätta, följa upp och dokumentera genomförandeplaner samt löpande dokumentation.
Hålla kontakt med anhöriga och andra samarbetspartners.
Du arbetar enligt ett grundschema som omfattar dag-, kvälls- och varannan helg.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom omvårdnadsyrket eller äldreomsorgen. Eftersom enheten arbetar med personer som har kognitiva och medicinska funktionsnedsättningar, BPSD och palliativ vård, är det också meriterande om du har erfarenhet inom något av dessa områden.
Som person har du förmåga och vilja att arbeta både självständigt och i team. Du är öppen för kollegialt lärande och kan skilja på det personliga och det professionella. Du arbetar strukturerat, har en god helhetssyn och kan behålla stabilitet även i pressade situationer samt hantera förändringar både i arbetsuppgifter och arbetstider.
Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, både i tal och skrift, eftersom all dokumentation och kommunikation sker på svenska.
Tycker du om att göra skillnad för andra människor, är serviceinriktad och har en positiv människosyn, kan detta vara ett uppdrag för dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån de kompetenser som beskrivits ovan.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Korttidsenheten Kontakt
Sara Björkander, enhetschef 0498-268833 Jobbnummer
9584374