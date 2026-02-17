Undersköterska inom hemtjänst i norra innerstaden
2026-02-17
Brinner du för att arbeta med människor och är utbildad undersköterska eller vårdbiträde? Då är du den vi söker! Vår hemtjänstverksamhet växer och nu letar vi efter fler kompetenta medarbetare till vårt härliga gäng.
Vi kan erbjuda dig ett varierat och ansvarsfullt arbete med goda möjligheter till kompetens- och karriärutveckling! Vi kan direkt erbjuda schema på heltid om du är rätt person.
Vi har lediga tjänster dagtid och i vår kvällspatrull. Tjänsterna innefattar arbete på dag- och kvällstid samt helger.
I rollen som undersköterska utför du omsorgsarbete hos våra kunder vilket innebär att stödja och uppmuntra våra hemtjänsttagare i deras vardag. Vi utgår alltid från hemtjänsttagarens behov och önskemål i planering och genomförande. I arbetet ingår social dokumentation, att vara omsorgskontakt och samarbete med övriga kollegor, HSL-personal, biståndshandläggare samt anhöriga.
Vi letar efter medarbetare som har följande kompetenser:
Är utbildad undersköterska eller vårdbiträde
Behärskar svenska i tal och skrift (svenska 2)
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
Erfarenhet av social dokumentation och av att vara omsorgskontakt
God datavana
B-körkort
Om dig
Vi räknar med att du är duktig på att kommunicera med olika slags människor och att du är lyhörd mot både kunder och kollegor. Det är viktigt att du är kreativ och kan anpassa dig efter olika situationer och omständigheter i kundernas hem.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Mervida är ett vård- och omsorgsföretag som i flera år framgångsrikt bedrivit hemtjänst inom Stockholms Stad.
Rekrytering sker löpande. Vi uppmuntrar dig därför att skicka in din ansökan redan idag! För frågor om tjänsterna hör av dig till vårt kontor på telefonnummer 073-610 99 96.
När vi ska anställa dig begär vi alltid ett utdrag ur belastningsregistret. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen. Beställ gärna utdraget redan nu på polisens hemsida.
Månadslön/Timlön.
Arbetsplats
Tjänsten utgår från vårt kontor på Östermalm.
