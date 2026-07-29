Teknisk Projektledare Produktion & Fastighet, Arvid Nordquist
Addilon Professionals AB / Maskiningenjörsjobb / Järfälla Visa alla maskiningenjörsjobb i Järfälla
2026-07-29
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addilon Professionals AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du ta en central roll i utvecklingen av framtidens produktions- och fastighetsmiljö? Vi söker en engagerad och driven Teknisk Projektledare Produktion & Fastighet som vill vara med och utveckla en modern produktionsanläggning, driva tekniska projekt från idé till färdig lösning och bidra till en säker, effektiv och hållbar verksamhet.
Om rollen
Som Teknisk Projektledare har du en nyckelroll i att utveckla och framtidssäkra vår produktionsanläggning och våra fastigheter. Du ansvarar för att initiera, planera och genomföra investerings-, förbättrings- och underhållsprojekt inom produktion, fastighet och teknisk infrastruktur.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill vara med på en utvecklingsresa. Arvid Nordquist har investerat i en ny och modern produktionsanläggning i Järfälla och som Teknisk Projektledare får du en central roll i att vidareutveckla anläggningen genom tekniska investeringar, förbättringsinitiativ och framtidssäkrade lösningar. Du får möjlighet att påverka både teknikval, arbetssätt och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten.
Du arbetar nära produktion, underhåll, externa leverantörer och entreprenörer för att säkerställa att projekten genomförs enligt uppsatta mål för säkerhet, kvalitet, tidplan och budget.
Rollen innebär ett stort eget ansvar och ger dig möjlighet att påverka utvecklingen av verksamhetens tekniska miljöer. Du rapporterar till teknisk chef och blir en viktig del av arbetet med att skapa en effektiv, hållbar och framtidsorienterad verksamhet. Placeringsort är Järfälla och tillträde snarast.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarområden är att:
Leda investerings-, utvecklings- och förbättringsprojekt från förstudie till driftsättning och uppföljning.
Ansvara för projekt inom produktionsutrustning, fastighetstekniska system och mediaförsörjning.
Ta fram kravspecifikationer, kalkyler, budgetunderlag och projektplaner.
Upphandla, koordinera och följa upp leverantörer, konsulter och entreprenörer.
Säkerställa att projekt genomförs i enlighet med gällande myndighetskrav och interna riktlinjer.
Delta i utvecklingen av energibesparings- och hållbarhetsinitiativ.
Planera och koordinera installationer, ombyggnationer och produktionsanpassningar med minimal påverkan på den dagliga verksamheten.
Ansvara för projektuppföljning avseende ekonomi, kvalitet, tidplan och resultat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av projektledning inom industri, produktion eller fastighet.
God teknisk förståelse för produktionsutrustning, fastighetssystem och installationer.
Van att arbeta med entreprenörer, leverantörer och investeringsprojekt.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av livsmedelsindustri eller processindustri.
Kunskap inom ventilation, kyla, energi eller fastighetsautomation.
Erfarenhet av CAPEX-projekt och investeringsbudgetar.
Projektledarutbildning eller certifiering.
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och analytisk, med förmåga att skapa tydlighet i komplexa tekniska projekt.
Resultatdriven och lösningsorienterad med fokus på att driva projekt framåt från planering till färdig lösning.
Kommunikativ och samarbetsinriktad och trivs i nära samverkan med produktion, underhåll, leverantörer och entreprenörer.
Självständig och har förmåga att driva flera projekt parallellt.
Engagerad i säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar.
Om Arvid Nordquist
Arvid Nordquist är ett familjeägt svenskt företag med anor från 1884 och en ledande aktör inom kaffe, te, livsmedel och vin i Norden. Genom kvalitet, innovation och hållbarhet har vi byggt starka varumärken och långsiktiga relationer. Hos oss kombineras entreprenörsanda med ansvarstagande, och vi erbjuder en arbetsplats där engagemang, utveckling och samarbete står i centrum. Här får du möjlighet att påverka och bidra till en verksamhet med stark framtidstro och tydligt hållbarhetsfokus. Läs mer på https://arvidnordquist.se/Så ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Som en del av rekryteringsprocessen kommer bakgrundskontroll att genomföras på slutkandidat. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addilon Professionals AB
(org.nr 559265-3603)
106 31 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10015516