NTI Kronhus söker lärare i matematik och svenska
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NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i. Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
NTI Gymnasiet Kronhus är en personlig skola i centrala Göteborg med ca 265 elever fördelade på teknikprogrammet, el- och energiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Vi söker nu en engagerad lärare i svenska och matematik som vill vara med och forma vårt teknikprogram och bli en del av vårt kunniga lärarlag.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Vi söker en lärare med ämneskombinationen svenska och matematik för en tillsvidareanställning på 85% på plats i centrala Göteborg.I tjänsten ingår även ett mentorskap för en elevgrupp på teknikprogrammet. Det innebär att du, tillsammans med en kollega, har huvudansvar för gruppen, driver klasstiden, håller utvecklingssamtal etc.
Ditt ledarskap i klassrummet
På NTI Kronhus tror vi på att en trygg lärmiljö grundas i tydlighet och goda relationer. Vi arbetar med:
Tydliga klassrumsregler: För att skapa studiero och fokus.
Fasta placeringar: Som ett verktyg för att optimera gruppdynamiken och lärandet.
Relationsbyggande ledarskap: Vi tror att det är genom starka relationer vi når bäst resultat. Du är en trygg vuxen som ser varje elev och bygger förtroende.
Vi söker dig som:
Är en trygg och strukturerad ledare: Du trivs med att leda genom tydliga ramar och ser fördelarna med gemensamma spelregler i klassrummet.
Är en relationsbyggare: Du brinner för att se unga människor växa och har samtidigt lätt för att nätverka med kollegor, skolledare och vårdnadshavare.
Är en lagspelare och problemlösare: Du är prestigelös, lösningsfokuserad och vill bidra till att hela skolan utvecklas.
Har rätt kompetens: Du är legitimerad lärare
Det här erbjuder vi dig
Som medarbetare på NTI Gymnasiet Kronhus blir du en del av en organisation med ett starkt fokus på pedagogisk utveckling. Vi erbjuder även:
Kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy.
Kollektivavtalade förmåner, försäkringar och tjänstepension.
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr samt personalrabatter.
Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Omfattning: 85%, tillsvidareanställning (6 månaders provanställning tillämpas).
Plats: Kronhusgatan 9, Göteborg.
Tillträde: 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Legitimation: Bifoga gärna dina behörigheter i CV/personligt brev.
Välkommen med din ansökan! Vi träffar kandidater löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
NTI Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Anna Robertson anna.robertsson@ntig.se Jobbnummer
10015522