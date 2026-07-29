Trygg, lugn och social assistent sökes till 24-årig kille i Gråbo!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lerum Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lerum
2026-07-29
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eller i hela Sverige
Är du min nya assistent?
Hej! Jag heter Herman och söker nu en personlig assistent till en fast tjänst på cirka 60-75%.
Om mig
Jag är en social och levnadsglad 24-åring som bor i ett mysigt hus i Gråbo, mellan Lerum och Alingsås. Jag lever ett aktivt liv och utbildar mig för närvarande till pastor. På fritiden tycker jag om att umgås med familj och vänner, titta på fotboll och vara ledare i olika ungdomsgrupper.
Jag har en medfödd muskelsjukdom och behöver personlig assistans dygnet runt.
Hur kan en dag se ut?
Som personlig assistent är du med mig i vardagen och följer med på olika aktiviteter eller assisterar mig hemma. Du hjälper till med praktiska moment såsom:På- och avklädning
Personlig hygien
Måltider
Sjuk- och andningsgymnastik
Hushållssysslor
Vem söker jag?
Jag söker dig som är trygg, lyhörd och ansvarstagande. Du har en positiv inställning, är pålitlig och kan skapa lugn och trygghet omkring dig. Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vårdutbildning är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast. Det är krav på körkort och god svenska i tal och skrift. Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Omfattning: cirka 60-75%, varierande tider dag, kväll och helg.
Tjänstens tillträds i september. Du anställs initialt på timmar med möjlighet till extrajobb innan den fasta schemaraden träder i kraft.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen att ansöka!
Annonsens ref.nr: 1156
Ansvarig rekryterare: David Henriksson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316)
Lilla Bommen 6 (visa karta
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411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10015530