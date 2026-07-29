Logistikutvecklare - Var med och utveckla framtidens logistik hos ChopChop
ChopChop AB / Logistikjobb / Sigtuna Visa alla logistikjobb i Sigtuna
2026-07-29
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Om ChopChop
ChopChop är Sveriges största asiatiska snabbmatskedja och fortsätter att växa. Med ett centrallager och en egen produktionsverksamhet försörjer vi våra restauranger runt om i landet med råvaror och produkter av hög kvalitet.
För att möta vår fortsatta expansion söker vi nu en Logistikutvecklare som vill ta en nyckelroll i att utveckla och effektivisera våra lager- och logistikprocesser.
Det här är en roll för dig som brinner för förbättringsarbete och vill skapa långsiktiga lösningar som gör verklig skillnad.
Om rollen
Som Logistikutvecklare arbetar du med att analysera, utveckla och optimera våra logistik- och lagerprocesser. Rollen har ett tydligt fokus på utveckling snarare än daglig drift.
Du kommer att arbeta nära lager, produktion, inköp och ledning för att skapa ett mer effektivt, datadrivet och skalbart logistikflöde.
Du driver förbättringsprojekt från idé till genomförande och säkerställer att våra arbetssätt utvecklas i takt med företagets tillväxt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Analysera och förbättra lagerflöden och materialflöden.
Optimera lagerlayout och plockprocesser.
Utveckla rutiner för inleverans, lagerhållning och utleverans.
Säkerställa effektiva FIFO-processer och minska svinn.
Arbeta med lagerstyrning och optimala lagernivåer.
Ta fram och följa upp KPI för lager och logistik.
Identifiera flaskhalsar och genomföra förbättringsprojekt.
Utvärdera och utveckla användningen av lager- och affärssystem.
Samarbeta med produktion för att säkerställa ett effektivt materialflöde.
Delta i investeringar och utveckling av framtida logistiklösningar.
Standardisera arbetssätt och skapa hållbara processer.
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom logistik, industriell ekonomi, produktion eller motsvarande.
Har flera års erfarenhet av lager, logistik eller supply chain.
Har dokumenterad erfarenhet av processutveckling och förbättringsarbete.
Har arbetat med Lean, Six Sigma eller andra förbättringsmetoder.
Har god erfarenhet av WMS-, ERP- eller affärssystem.
Är van att analysera data och fatta beslut utifrån fakta.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Meriterande är erfarenhet från livsmedelsproduktion, dagligvaruhandel, restaurangkedjor eller annan verksamhet med höga krav på logistik och kvalitet.
Som person
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
analytisk och strukturerad
lösningsorienterad
initiativtagande
kommunikativ
prestigelös
trygg i att leda förändringsarbete.
Du trivs med att arbeta nära verksamheten, har lätt för att skapa förtroende och motiveras av att omsätta idéer till konkreta förbättringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8145182-2122399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://work.chopchop.se
Järngatan (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
ChopChop Jobbnummer
10015512