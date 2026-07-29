Fastighetsskötare till familjeägt fastighetsbolag i Motala
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fastighetsskötarjobb / Motala Visa alla fastighetsskötarjobb i Motala
2026-07-29
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Vill du ha ett varierande och praktiskt arbete där ingen dag är den andra lik? Trivs du med frihet under ansvar och att få hjälpa människor i vardagen? Då kan detta vara helt rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en fastighetsskötare till ett familjeägt och långsiktigt fastighetsbolag i Motala. Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via oss med ambitionen att övergå i en tillsvidareanställning direkt hos kunden för rätt person.
Här får du chansen att komma in i ett stabilt och familjärt bolag där man värdesätter samarbete, initiativförmåga och ett gott bemötande mot hyresgäster.
Om rollen
Som fastighetsskötare får du en bred och varierad roll där du arbetar med både inre och yttre fastighetsskötsel. Du ansvarar för att hantera felanmälningar och utföra praktiska åtgärder ute i fastigheterna – allt från mindre reparationer till löpande underhåll och förbättringsarbeten.
Du utgår mycket självständigt i ditt arbete men blir samtidigt en viktig del av ett mindre team där man hjälps åt och stöttar varandra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Felanmälningar
Avhjälpa och dokumentera felanmälningar i våra fastigheter.
Underhåll och reparationer
Utföra mindre reparationer och åtgärda skador i fastigheten.
Delta i enklare renoveringsprojekt som målning, tapetsering och installation av nya
inredningsdetaljer.
Förbereda fastigheter för renoveringar och ombyggnationer.
Ronderingar
Kontrollera fastigheternas status och tekniska system.
Grönyteskötsel
Gräsklippning, trimning av gräsytor och beskärning av buskar och träd.
Sköta gångvägar, uteplatser och andra ytor som kräver uppmärksamhet.
Snöskottning och halkbekämpning
Skotta snö och sanda gångvägar, parkeringsplatser och entréer under vintermånaderna.
DETTA SÖKER VI
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet som fastighetsskötare, hantverkare, handyman/handykvinna eller liknande
Har bakgrund inom exempelvis bygg, VVS, el, plåt eller annat praktiskt yrke (meriterande men inget krav)
Är självgående och ser vad som behöver göras
Tycker om kontakt med människor och har ett trevligt bemötande mot hyresgäster
Trivs med varierande arbetsuppgifter och gillar att lära dig nya saker
Har B-körkort
Övrig information
Konsultuppdrag på cirka 6 månader via oss
Mycket god möjlighet till övertag och tillsvidareanställning hos kunden
Tillgång till servicebil i tjänsten
Start: Flexibelt, gärna 1 augusti eller 1 september
Placering: Motala
Är du en problemlösare med ett stort intresse för
fastighetsskötsel så är det dig vi söker!
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Platensgatan 21 (visa karta
)
591 35 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Christian Moraga Lidén linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
10015532