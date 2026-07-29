Testledare IT - tillverkningsindustri
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2026-07-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Beskrivning
Vår klient inom tillverkningsindustrin söker en erfaren IT-Testledare som vill vara med och säkerställa kvaliteten i verksamhetskritiska IT-lösningar. Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom testledning och en god förståelse för tillverkningsprocesser och produktionsflöden. I rollen blir du en viktig länk mellan verksamheten och IT-organisationen, där du ansvarar för att leda och samordna testaktiviteter för att säkerställa att system och lösningar uppfyller högt ställda krav på kvalitet, funktionalitet och stabilitet.Dina arbetsuppgifter
Som IT-Testledare ansvarar du för att planera, koordinera och leda testaktiviteter i komplexa IT- och produktionsmiljöer. Du säkerställer att verksamhetens krav omsätts till tydliga och testbara scenarier samt arbetar nära verksamheten, IT och andra intressenter genom hela testprocessen. Rollen innebär även att leda och samordna tvärfunktionella team bestående av exempelvis produktionsteknik, kvalitetsfunktioner, verksamhetsrepresentanter och IT-specialister. Uppdraget omfattar dessutom deltagande i och ledning av tester vid vår klients produktionsanläggningar.KvalifikationerKvalifikationer
Minst 4–8 års erfarenhet inom testledning.
Erfarenhet av testledning inom industri- eller tillverkningsnära verksamhet.
God förståelse för produktionssystem såsom MES (Manufacturing Execution Systems), ERP och IoT-lösningar.
Förmåga att omsätta verksamhetskrav till strukturerade och testbara testfall och scenarier.
Erfarenhet av att planera, koordinera och genomföra testarbete i komplexa IT-miljöer.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och samordna tvärfunktionella team.Anställningsvillkor
Placering: Linköping eller Karlskoga.
Arbetsform: På plats med regelbundna resor, främst mellan Linköping och Karlskoga.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Period: 2026-10-01 till och med 2027-06-30
Om du är redo att ta dig an en roll som IT-Testledare inom tillverkningsindustrin och vill bidra till att säkerställa hög kvalitet i verksamhetskritiska system och produktionsmiljöer, tveka inte att söka. Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8145253-2122458". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Klostergatan 27A (visa karta
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582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
10015533