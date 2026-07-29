Utredare inom fastighetsrättsliga ärenden
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Beskrivning
Är du en driven och noggrann person med intresse för fastighetsrätt? Vi söker nu två engagerade utredare inom fastighetsrättsliga ärenden som vill vara en del av vårt team. I denna roll kommer du att arbeta med att analysera, utreda och hantera fastighetsrättsliga ärenden och frågor kopplade till stadens fastighetsägarroll. Du kommer att få möjlighet att påverka och bidra till lösningar som verkligen gör skillnad för nuvarande och kommande generationer.
Som utredare är det viktigt att du är stabil och trygg i din yrkesroll och att du kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor och externa parter. Din analytiska förmåga kommer att vara central när du genomför juridiska bedömningar och din noggrannhet kommer att säkerställa att alla detaljer beaktas i våra utredningar. En lämplig utbildningsbakgrund för denna roll är lantmäteri eller likvärdig högskoleutbildning.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa i din roll. Här värdesätter vi samarbete och kreativitet, och vi tror på att skapa en arbetsplats där idéer flödar och nytänkande uppmuntras.
Tveka inte att söka denna fantastiska möjlighet att forma din karriär inom fastighetsrätt! Vi ser fram emot din ansökan.Dina arbetsuppgifter
Som utredare inom fastighetsrättsliga ärenden kommer du att spela en central roll i vår organisation där din expertis och noggrannhet är avgörande för att säkerställa rättssäkra och hållbara lösningar. Arbetet omfattar bland annat att:
Genomföra grundliga utredningar för att säkerställa fastighetsrättsliga förutsättningar såsom rättigheter, upplåtelser och förutsättningar för fastighetsbildning.
Upprätta och ingå fastighetsrättsliga avtal.
Företräda Göteborgs Stad i egenskap av fastighetsägare vid lantmäteriförrättningar.
Analysera lagar och förordningar samt deras tillämpning på specifika ärenden.
Analysera fastighetsvärderingar.
Samarbeta med kollegor och externa partners för att samla in och tolka relevant information.
Samordna och hantera ärenden, t.ex. bygglovsremisser och ledningsrätter, såväl inom som utom förvaltningen.
Delta i möten för att presentera resultat och ge råd i fastighetsrättsliga ärenden och frågor.
Ditt analytiska tänkande och din förmåga att arbeta systematiskt kommer att vara avgörande i detta arbete. Vi söker en driven och samarbetsinriktad individ som trivs med att lösa komplexa frågeställningar inom fastighetsrätt. Tillsammans kommer vi att sträva efter att skapa en trygg och stabil rättslig miljö för våra medborgare, besökare och näringslivet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lantmätare, jurist eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För att lyckas i rollen är du trygg och stabil i ditt agerande och kan hantera utmanande situationer med självförtroende. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina ärenden och har ett driv att föra arbetet framåt. Du är samarbetsinriktad och skapar goda relationer med såväl kollegor som externa aktörer.
Vidare arbetar du strukturerat och noggrant med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och korrekt dokumentation. Du har god analytisk förmåga, kan se samband, göra välgrundade bedömningar och hantera komplexa fastighetsrättsliga frågeställningar. Du är dessutom engagerad, lösningsorienterad och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Meriterande:
Relevant examensarbete.
Erfarenhet av handläggning av fastighetsrättsliga ärenden, gärna med fokus på markägande.
Erfarenhet av en samordnande eller koordinerande roll.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta med intressanta och varierande ärenden där din expertis kommer att göra skillnad. Även om du till stor del arbetar självständigt finns det alltid kollegor i närheten som stöttar. Inom verksamheten finns det etablerade forum och god struktur för att lyfta och diskutera principiella frågeställningar. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö med fokus på kompetensutveckling och gemensam framgång. Tveka inte att söka och bli en del av vårt engagerade team!Anställningsvillkor
Inför en eventuell intervju behöver uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.Om företaget
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
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eller följ oss på LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Exploateringsförvaltningen Kontakt
Vision: Ewa Jonassen ewa.jonassen@exploatering.goteborg.se Jobbnummer
10015528