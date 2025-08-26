Undersköterska för timanställning sökes
Information om arbetsplatsen
Vårdcentralen Centrum hittar du mitt i centrala Skövde.
Vi arbetar i moderna, fina lokaler med trevlig utsikt ut över kyrkparken. Vi har cirka 9700 listade patienter.
Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete och en härlig samling medarbetare. Arbetet är självständigt till större del, visst arbete i team förekommer. Vi är i dagsläget 30 medarbetare. Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av arbete på vårt laboratorium med provtagning, EKG-kontroller med mera samt att assistera vid undersökningar. Du kommer även bemanna vår undersköterskemottagning ett par dagar per vecka där du träffar patienter för kontroll av blodtryck, enklare sårvård och suturtagning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska. Erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande.
Du behöver självständigt kunna hantera venös och kapillär provtagning med tillhörande provhantering samt kunna utföra manuell blodtrycksmätning och ta EKG. Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss och lyckas i rollen är du professionell och har förmåga att skapa förtroende hos våra patienter. Du agerar självständigt, trivs med eget ansvar och drivs av ett intresse att utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, ett gott bemötande och förmåga att samarbeta.
Övrig information
Vi erbjuder en vid behov, avtalad visstidsanställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
