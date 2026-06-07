lagerarbetare - varumottagning och lagerarbete - Fjärås - Kungsbacka
Eustaff Sweden AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-07
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Eustaff är ett företag som ser styrkan i mångfald och värdet av olika perspektiv. Med verksamhet i flera länder runt om i Europa och världen, har vi lång erfarenhet av att arbeta med och skapa framgångsrika team som drar nytta av sina medarbetares olika kulturer, bakgrunder och kompetenser.
Vi erbjuder möjligheter inom en rad olika branscher och ser till att varje kandidat och kund får den bästa lösningen utifrån sina unika behov. För oss är kvalitet, engagemang och långsiktighet grunden i allt vi gör.
Vill du bli en del av ett internationellt och dynamiskt team där du kan utvecklas och göra skillnad? Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker en erfaren, kompetent och välorganiserad lagerarbetare som kan ta ansvar för varumottagningen och den dagliga driften av lagret.
Denna tjänst ingår i inköps-/ekonomiteamet och rapporterar till inköps-/ekonomichefen.
Den som får tjänsten måste ha minst några års lagererfarenhet och vara fullt kompetent när det gäller att hantera varumottagning, lasta av lastbilar, köra gaffeltruckar samt hålla lagret ordnat, logiskt och effektivt.
Huvudsakliga ansvarsområden
Ta emot och lasta av inkommande leveranser från lastbilar och leverantörer
Kontrollera varorna mot inköpsorder, följesedlar och fakturor vid behov
Omedelbart rapportera brister, skador eller felaktiga leveranser
Placera varorna på rätt plats i lagret
Hålla lagret rent, säkert, ordnat och välorganiserat
Upprätthålla logiska lagerplatser och tydliga lagerrutiner
Assistera med lagerkontroll, lagerinventering och lagerprecision
Utföra viss lyftning och manuell hantering som en del av arbetet
Använda datorsystem korrekt för varumottagning, lager och lageradministration
Arbeta nära inköps-/ekonomiteamet och andra avdelningar
Krav på kompetens och erfarenhet
Fullt behörig gaffeltruckförare
Erfarenhet av att lasta av lastbilar och hantera leveranser på ett säkert sätt
God förståelse för varumottagning och lagerrutiner
Goda datorkunskaper
Fysiskt kapabel att utföra lagerarbete, inklusive lyft och manuell hantering
Ordningsam, logisk och noggrann i arbetsmetoderna
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
God kommunikationsförmågaPubliceringsdatum2026-06-07Dina personliga egenskaper
Pålitlig och trovärdig
Praktisk och handfast
Noggrann och precis
Organiserad och ordningsam
Stolt över att hålla lagret i ordning
Fungerar bra i teamet
Arbetstid
Måndag till fredag, 07:00–16:00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eustaff Sweden AB
(org.nr 559327-9002), https://www.eustaff.se/
422 46 HISINGSBACKA Arbetsplats
Eustaff Sweden AB Kontakt
.
Ted Mäntylä ted@eustaff.se +46704050574 Jobbnummer
9951297