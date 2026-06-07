Personal till godsmottagning
GV Stars Bemanning AB / VVS-jobb / Sävsjö Visa alla vvs-jobb i Sävsjö
2026-06-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GV Stars Bemanning AB i Sävsjö
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-07Arbetsuppgifter
Vi söker personal till godsmottagning!
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande person som vill arbeta med godsmottagning hos oss. Arbetsuppgifterna består bland annat av mottagning av varor, plock och packning samt övriga lageruppgifter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att köra motviktstruck, har truckvana, samt tidigare erfarenhet av plock och packning. Vi ser gärna att du även har god datavana då administrativa uppgifter i våra system förekommer.
Vi söker dig som är positiv, arbetsvillig, strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.Profil
Vem vi söker:
Den här rollen passar dig som är stresstålig, noggrann och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du trivs i ett högt tempo och har god förståelse för logistik- och lagerflöden, vilket du har tillägnat dig genom tidigare arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt kunskap inom orderhantering är meriterande och ses som ett stort plus.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel – med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som truckförare är ett heltidsuppdrag som inleds som ett konsultuppdrag via GV Stars och sträcker sig över minst 6 månader. För rätt person finns goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos kund. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan – tillsättning kan ske omgående.
Tveka inte att höra av dig Goran Eller Chener (Goran@gvstars.se
) (Chener@gvstars.se
) – vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lönOm företaget
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), https://gvstars.se/
Herkulesvägen 4 (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Arbetsplats
Gv Stars Bemanning AB Kontakt
Chener Kaki chener@gvstars.se +46 76 088 26 62 Jobbnummer
9951296