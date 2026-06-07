Underhållschef - Lunda
Keolis Sverige AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keolis Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
UNDERHÅLLSCHEF
Vill du påverka, utveckla och sätta avtryck i en verksamhet med starkt fokus på kontinuerlig förbättring? Keolis söker en driven och engagerad underhållschef till vår depå i Lunda.
Om rollen
Som underhållschef har du ett övergripande ansvar för fordonens underhåll, inklusive verkstad samt servicefunktioner som fordonsvård och tankning. Du leder genom dina underställda chefer som ansvarar för den dagliga driften. Rollen är både strategisk och operativ, med fullt budgetansvar och fokus på effektivitet, kvalitet och säkerhet.
Utöver underhållsansvaret ingår även delar av depåns fastighetsrelaterade frågor samt uppgifter kopplade till det systematiska brandskyddsarbetet.
Du rapporterar till depåchef Tina Jovanovic och ingår i den lokala ledningsgruppen. Rollen innebär också nära samverkan med andra depåer och deltagande i Keolis centrala underhållsforum.
Ansvarsområden
Säkerställa ett effektivt och kvalitetssäkrat underhållsarbete enligt etablerade arbetssätt (LEAN, 5S och vår egen metodik).
Leda, planera och följa upp verksamheten inom underhåll, ekonomi och strategiska mål.
Ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagar och föreskrifter.
Säkerställa rätt kompetens och bemanning i teamet.
Ansvara för utvalda fastighetsrelaterade frågor i depån.
Driva och följa upp delar av det systematiska brandskyddsarbetet.
Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet av en ledande roll, gärna inom fordonsbranschen eller annan produktionsnära verksamhet. Du har en relevant eftergymnasial utbildning och god kunskap om arbetsrätt och arbetsmiljöarbete.
Som person är du en trygg och tydlig ledare med god kommunikativ förmåga. Du kombinerar struktur och strategiskt tänkande med förmågan att engagera och utveckla ditt team. Du är nyfiken, lösningsorienterad och drivs av att skapa långsiktiga förbättringar.
Varför Keolis?
Hos oss får du arbeta i en stabil, effektiv och välfungerande verkstad med hög leveranskapacitet och samtidigt vara med och vidareutveckla arbetssätt och resultat. Sedan övertagandet i augusti 2024 befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas där du får stor möjlighet att påverka.
Vi erbjuder en modern arbetsmiljö i Lunda, engagerade kollegor och goda utvecklingsmöjligheter. Du blir en del av en verksamhet som bidrar till ett mer hållbart samhälle genom utvecklad kollektivtrafik.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att skicka in ditt CV. Personligt brev behövs inte. I urvalsprocessen använder vi arbetspsykologiska tester från HI-Assessment. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Observera att tjänsten omfattas av en bakgrundskontroll som genomförs i slutskedet av rekryteringsprocessen efter ditt godkännande.Publiceringsdatum2026-06-07Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Charlotte Johansson som ansvarar för denna rekrytering, mailto:charlotte.johansson@keolis.se
För frågor gällande rollen kontakta depåchef Tina Jovanovic: tina.jovanovic@keolis.se
Fackliga representanter:
Unionen: Nader Akbari, 070-508 05 88, nader.akbari@keolis.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057), https://www.keolis.se/
163 53 SPÅNGA Arbetsplats
Keolis Jobbnummer
9951293