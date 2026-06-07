Larmtekniker till Telos Telemontage!
Framtiden i Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Karlstad Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Karlstad
2026-06-07
, Hammarö
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, Hammarö
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Vill du arbeta i en varierad roll där teknik, kundkontakt och ansvar står i fokus? Telos Telemontage söker nu en larmtekniker som vill vara med och leverera trygga och smarta säkerhetslösningar till våra kunder.
Om Telos Telemontage
Telos Telemontage är ett teknikföretag med fokus på säkerhetslösningar och installationer. Här blir du en del av ett kompetent team med stort engagemang och möjlighet att utvecklas inom ett växande område.
Om rollen
Som larmtekniker hos Telos Telemontage arbetar du främst i projekt mot våra ramavtalskunder. Rollen är varierande och innebär både självständigt arbete och samarbete i team, där du ansvarar för installation, service och underhåll av säkerhetssystem.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation och driftsättning av larm, passagesystem och andra säkerhetslösningar
Service, felsökning och underhåll av befintliga system
Arbete i projektform mot återkommande kunder via ramavtal
Dokumentation av utfört arbete samt rapportering i system
Kundkontakt och rådgivning kring lösningar och funktioner
Säkerställa att installationer håller hög kvalitet och följer gällande standarder
Om dig
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och gillar att lösa problem i praktiken. Du trivs med att ta eget ansvar och har en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Skallkrav:
Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom el, automation, hissteknik eller likvärdigt
Allmän datavana
B-körkort
Meriterande:
Praktisk erfarenhet som larmtekniker
Kunskap inom säkerhetssystem såsom inbrottslarm, brandlarm eller liknande
För att trivas i rollen ser vi att du:
Är nyfiken och vill utvecklas och lära dig nya saker
Tar stort eget ansvar, både i projekt och för din egen utveckling
Har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Är social och har lätt för att skapa goda relationer med kunder och kollegor
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du bli anställd direkt hos Telos Telemontage.
Rekryteringsprocessen
Intervju med Framtiden AB
Referenstagning
Intervju med slutkundPubliceringsdatum2026-06-07Anställningsvillkor
Startdatum: September 2026
Ort: Värmland
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, mån-fre Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52743_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
650 07 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Victoria Österberg victoria.osterberg@framtiden.com +46722080231 Jobbnummer
9951285