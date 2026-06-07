Lantbruk söker medarbetare
O J Lantbruks AB / Djuruppfödarjobb / Vellinge Visa alla djuruppfödarjobb i Vellinge
2026-06-07
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Vill du vara med i vårt gäng för att arbeta i en modern äggproduktion med fokus på kvalitet, djurvälfärd och långsiktig utveckling?
Hyllehög Gård ligger vid havet strax utanför Kämpinge i Vellinge kommun och är ett familjeägt lantbruk med äggproduktion och gårdsbutik. På gården finns idag 25 800 Krav godkända höns och vi är i en fas av ökad produktion i form av nybyggnationer.
Vi söker en engagerad och driven medarbetare som vill ta ansvar i arbetet med djurvälfärden och den dagliga driften i djurstallarna.
Arbetsuppgifterna är att planera, leda och delta i det dagliga arbetet. Arbetet görs i samarbete med medarbetar och ägare.
Vi söker dig som:
Är driven och resultatinriktad
Är strukturerad och har god helhetsinsyn
Är noggrann, praktiskt kunnig och lösningsorienterad
Är öppen för arbete med djurhållning och lärande kring smittskydd.Publiceringsdatum2026-06-07Kvalifikationer
B körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Önskemål:
Erfarenhet av laga mekanisk utrustning
Kunnig inom svetsning
Erfarenhet av lantbruksmaskinerErsättning
Enligt kollektivavtal
Tillträde efter överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: ojlantbruks@gmail.om Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare O J Lantbruks AB
(org.nr 559038-2726)
Trelleborgsvägen 194-28 (visa karta
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236 91 HÖLLVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
J Lantbruks AB, & Jobbnummer
9951284