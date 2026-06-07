Köksbiträde/ körning av mat
Pizzeria Golex AB / Restaurangbiträdesjobb / Eslöv Visa alla restaurangbiträdesjobb i Eslöv
2026-06-07
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Vi söker köksbiträde och chaufför för matleveranser
Vi söker en engagerad medarbetare till vår pizzeria för arbete i köket samt utkörning av mat.
Heltid eller deltid.
Erfarenhet av restaurangarbete är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Du bör vara serviceinriktad, ansvarstagande och kunna arbeta i ett högt tempo.
Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information pizzeriagolex@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
Pizzeriagolex@gmail.com -/- 0709507621
E-post: Pizzeriagolex@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria Golex AB
(org.nr 559202-3351)
Köpmansgatan 8 (visa karta
)
241 30 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Golex AB, Pizzeria Jobbnummer
9951303