Köksbiträde/ körning av mat

Pizzeria Golex AB / Restaurangbiträdesjobb / Eslöv
2026-06-07


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Vi söker köksbiträde och chaufför för matleveranser
Vi söker en engagerad medarbetare till vår pizzeria för arbete i köket samt utkörning av mat.
Heltid eller deltid.
Erfarenhet av restaurangarbete är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Du bör vara serviceinriktad, ansvarstagande och kunna arbeta i ett högt tempo.

Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information
pizzeriagolex@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
Pizzeriagolex@gmail.com -/- 0709507621
E-post: Pizzeriagolex@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzeria Golex AB (org.nr 559202-3351)
Köpmansgatan 8 (visa karta)
241 30  ESLÖV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Golex AB, Pizzeria

Jobbnummer
9951303

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