Drivande och engagerad verksamhetsledare
Kraftens Hus Sjuhärad / Organisationsutvecklarjobb / Skövde Visa alla organisationsutvecklarjobb i Skövde
2026-06-07
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Vill du vara med och bygga upp Kraftens hus Skaraborg – en ny välfärdsaktör i Sverige?
Nu etableras föreningen Kraftens hus Skaraborg och vi söker en verksamhetsledare som vill vara med från början och skapa en verksamhet som gör verklig skillnad för människor. Vi söker dig som vill vara med och bygga upp, leda och utveckla verksamhet för cancerberörda i Skaraborg.
Kraftens hus är en mötesplats för cancerberörda – för alla som på olika sätt har drabbats av ett cancerbesked; som patient, närstående, familjemedlem, vän eller efterlevande. Genom aktiviteter, föreläsningar och mötesplatser erbjuds stöd, kunskap och gemenskap som kompletterar hälso- och sjukvårdens insatser.
Kraftens hus är en användardriven social innovation som verkar i gränslandet mellan vård och vardag
Vår vision är enkel:
Ingen ska behöva möta cancer ensam!
Om rollen
Som verksamhetsledare har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och etablera Kraftens hus Skaraborg tillsammans med föreningens styrelse.
Du leder den dagliga verksamheten och arbetar både verksamhetsnära och strategiskt. Rollen innebär nära kontakt med cancerberörda, volontärer, samarbetspartners och samhällets olika aktörer.
Ditt ansvar omfattar bland annat
• övergripande ansvar för verksamhetens utveckling och innehåll i samverkan med styrelsen
• leda och delta i det dagliga arbetet
• personal-, arbetsmiljö- och arbetsledningsansvar
• ansvar för volontärer och medarbetare
• budget-, ekonomi- och uppföljningsansvar
• samverkan med hälso- och sjukvård, kommuner, patientföreningar, civilsamhälle och näringsliv
• arbete med långsiktig finansiering i nära samverkan med styrelsen
• kommunikation och synliggörande av verksamheten
• rapportering till styrelsen
• vara adjungerad till föreningens styrelse
Vi söker dig som
• har relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis inom vård, rehabilitering, socialt arbete eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• har erfarenhet av ledarskap, arbetsledning eller verksamhetsutveckling
• har god förmåga att skapa relationer och samverkan med olika aktörer
• har erfarenhet av budget- och ekonomiarbete
• har god administrativ förmåga
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av cancersjukvård eller cancerrehabilitering
• utbildning inom psykosocialt stöd eller samtalsmetodik
• erfarenhet från idéburen sektor eller föreningsliv
• egen erfarenhet som cancerberörd eller närståendePubliceringsdatum2026-06-07Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
• har ett varmt och respektfullt bemötande
• är trygg i mötet med människor i olika livssituationer
• är drivande, kommunikativ och lösningsorienterad
• är strukturerad och ansvarstagande
• har god samarbetsförmåga
• tycker om att bygga verksamhet och skapa engagemang tillsammans med andra
Verksamheten har sin bas i Skövde, men uppdraget omfattar hela Skaraborg. Inledningsvis kommer stöd att erbjudas genom externa mötesplatser, pop-up-verksamhet, och aktiviteter i olika kommuner, med ambitionen att på sikt etablera långsiktiga mötesplatser på flera orter i regionen.
Som verksamhetsledare har du uppdraget att leda uppbyggnaden av verksamheten i Skaraborg. Inom ramen för verksamhetens budget kommer du kunna rekrytera 1 – 2 medarbetare, som kommer att ingå i teamet och rapportera till dig.
Tjänsten innebär viss kvälls- och helgtjänstgöring.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt, utvecklande och varierande arbete där du får möjlighet att bygga upp en ny verksamhet från grunden.
Du blir en del av Kraftens hus nationella nätverk och får möjlighet att samverka med andra Kraftens hus runt om i Sverige.Så ansöker du
Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 26 juni.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan skickas till
Petra Sivefäldt, Ordförande, Kraftens hus Skaraborgpetra.sivefaldt@kraftenshus.se
Frågor om tjänsten
Carina Mannefred, Tidigare verksamhetsledare, Kraftens hus Sjuhäradcarina.mannefred@kraftenshus.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: petra.sivefaldt@kraftenshus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftens Hus Sjuhärad
541 30 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftens hus Skaraborg Jobbnummer
9951281