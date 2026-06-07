Städare för privata hem Deltid (ingen erfarenhet krävs)

Mrs.Clean AB / Städarjobb / Huddinge
2026-06-07


Visa alla städarjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mrs.Clean AB i Huddinge

Mrs.Clean AB söker städare för privata kunder i Stockholm med omnejd.
Vi söker dig som vill arbeta deltid med hemstädning hos våra privata kunder. Tidigare erfarenhet är inte ett krav eftersom vi erbjuder utbildning och introduktion på arbetsplatsen.

Publiceringsdatum
2026-06-07

Dina arbetsuppgifter
Hemstädning hos privata kunder
Dammsugning och moppning
Rengöring av kök och badrum
Dammtorkning och övriga städuppgifter

Vi erbjuder:
Deltidsanställning
Utbildning på plats
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till fler arbetstimmar på sikt
Kollektivavtalsenliga villkor

Kvalifikationer
Noggrann och ansvarsfull
Positiv inställning och god servicekänsla
Svenska eller engelska i tal

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: info@mrsclean.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mrs.Clean AB (org.nr 559173-9767)
Ellipsvägen 11 (visa karta)
141 75  KUNGENS KURVA

Arbetsplats
Mrs Clean AB

Jobbnummer
9951305

Prenumerera på jobb från Mrs.Clean AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mrs.Clean AB: