Städare för privata hem Deltid (ingen erfarenhet krävs)
Mrs.Clean AB / Städarjobb / Huddinge Visa alla städarjobb i Huddinge
2026-06-07
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Mrs.Clean AB söker städare för privata kunder i Stockholm med omnejd.
Vi söker dig som vill arbeta deltid med hemstädning hos våra privata kunder. Tidigare erfarenhet är inte ett krav eftersom vi erbjuder utbildning och introduktion på arbetsplatsen.Publiceringsdatum2026-06-07Dina arbetsuppgifter
Hemstädning hos privata kunder
Dammsugning och moppning
Rengöring av kök och badrum
Dammtorkning och övriga städuppgifter
Vi erbjuder:
Deltidsanställning
Utbildning på plats
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till fler arbetstimmar på sikt
Kollektivavtalsenliga villkorKvalifikationer
Noggrann och ansvarsfull
Positiv inställning och god servicekänsla
Svenska eller engelska i tal
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: info@mrsclean.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mrs.Clean AB
(org.nr 559173-9767)
Ellipsvägen 11 (visa karta
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141 75 KUNGENS KURVA Arbetsplats
Mrs Clean AB Jobbnummer
9951305